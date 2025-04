Donice ogrodowe i balkonowe dostępne w sklepach są albo przeciętnej jakości i estetyki, albo kosztują tyle, co złota biżuteria. Jeśli pragniesz odświeżyć wygląd swojego tarasu lub balkonu, to zdecyduj się na metamorfozę starej donicy lub stwórz własną.

Z pewnością zauważyłaś, że temat roślin, wnętrz i dbania o ogród jest nam bliski. Kilka tygodni temu opisywałyśmy metamorfozę doniczki w stylu glamour, a później pokazałyśmy, jak stworzyć doniczkę o nowoczesnej formie z kartonu po mleku. Upcycling i recycling jest w modzie, podobnie jak pastelowe barwy we wnętrzach, które powoli wydostają się z salonów i sypialni i kotwiczą się w ogrodach, balkonach i na tarasach.

Dlatego też przygotowałyśmy instrukcję DIY do stworzenia prostej w formie, ale wyrazistej kolorystycznie prostokątnej donicy ogrodowej, w której umieścisz wymarzone kwiaty do donic ogrodowych.

Do wykonania donicy ogrodowej potrzeba:

4 deski drewniane 16 x 400 x 800 mm (dostępne w sklepie z narzędziami),

1 listwa drewniana 35 x 18 x 2200 mm,

śruby (np. 5 x 30 i 3,5 x 40 mm),

4 metalowe nóżki meblowe 20 cm,

pojemnik na zaprawę 60 l,

akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, farba w kolorze jasnobłękitnym lub miętowym,

pędzel.

fot. Donica DIY/Mak Media, Flora Press

Jak wykonać donicę balkonową DIY

1. Przygotuj deski. Jedna ma mieć wymiary (16 x 400 x 800 mm) i służy jako podstawa, ponadto: dwie mają mieć wymiary 310 x 800 mm, kolejne dwie 310 x 432 mm. Potrzebujesz zrobić z nich 4 paski po 270 mm oraz 2 paski po 450 mm.

fot. Donica na balkon DIY - krok 1/Mak Media, Flora Press

2. Wywierć otwory na nóżki.

fot. Donica na balkon DIY - krok 2/Mak Media, Flora Press

3. Zbuduj pudełko. Krótkie paski skieruj do rogów, długie na dole do dłuższego boku. Wywierć otwory na śruby, przykręć deski do pasków.

fot. Donica na balkon DIY - krok 3/Mak Media, Flora Press

4. Donicę pomaluj na wybrany kolor i pozostaw do wyschnięcia. Potem umieść w niej wkład-doniczkę z kwiatami i zamocuj nóżki. Gotowe.

fot. Donica na balkon DIY - krok 4/Mak Media, Flora Press

