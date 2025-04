Jesień wbrew pozorom zaprasza kolorami! To doskonała okazja do wykorzystania inspiracji płynącej wprost z natury i stworzyć unikalne dekoracje do mieszkania. Oto kilka ciekawych pomysłów na zaaranżowanie jesiennego wnętrza w domu i przed nim. Jesień podpowiada nam mnóstwo ciekawych pomysłów na udekorowanie salonu, sypialni czy pokoju dziecka.

Doskonale sprawdzi się soczyście barwna jarzębina, kolorowe liście, gałązki (np. brzozy czy dębu), suszone lub żywe polne kwiaty.

Korzystanie z darów jesieni i tworzenie z nich barwnych dekoracji to niezwykle relaksujące zajęcie. Szczególnie że natura daje nam szerokie pole do popisu. Możesz wykorzystać np. jarzębinę. Te pomarańczowe ziarenka mogą być niezwykłą dekoracją do stołowych serwetek, elementem kolorowego wianka, który przystroimy aromatyczną świecą czy po prostu piękną i skromną dekoracją w wazonie.

Mimo iż sezon jej kwitnienia zamyka się od kwietnia do maja, to właśnie w okresie września i października prezentuje się wyjątkowo okazale. Dlatego w okresie jesiennym warto połączyć ją z kolorowymi liśćmi lub plecionym bluszczem. Możesz ją także zasuszyć i wykorzystać przez całą jesień i zimę.

Do dekorowania mieszkania na jesień sprawdzą się także dynie - możesz wybrać te jadalne, wtedy zyskasz także pomysł na obiad, jeśli akurat nie będziesz miała pomysłu albo sięgnąć po małe dyńki dekoracyjne. W sezonie jesiennym dostępne są one w niemal każdym markecie (żywe, ale niejadalne) oraz sklepach z różnościami (sztuczne).

Nie może zabraknąć także jesiennych, podsuszonych, kolorowych liści. Udekorujesz nimi stół, parapet, ścianę, a także stworzysz piękną dekorację na okno. Liście możesz umieścić także w ramce i stworzyć jesienną galerię. Świetnie sprawdzą się też dla maluchów - możecie razem przygotować kreatywne prace plastyczne z liści.

Stół w salonie czy jadalny, a także półki i komody zasługują na piękne ozdobienie w czasie jesieni. W ten sposób ogrzejesz nieco klimat w mieszkaniu i poprawisz sobie humor - wiele osób dotyka wtedy jesienna chandra, dlatego bardzo ważne jest otulanie się pięknymi rzeczami.

Do dekoracji stołu także możesz wykorzystać ozdobne dynie, suszone liście, a także świeczki. Najlepiej sprawdzą się te proste, bryłowe, włożone w dekoracyjny świecznik oraz ciekawe kompozycje zapachowe dostępne w sklepach. Jesienią królują aromaty szarlotki, leśnych owoców, cynamonu i czekolady. Możesz także sama zrobić zapachową świecę, która spełni wszystkie twoje oczekiwania.

Pamiętaj także o dekoracyjnych, jesiennych podstawkach i podkładkach. Jeśli lubisz obrusy lub bieżniki, wykorzystaj te z motywami liści, jarzębiny czy dyń.

Parapety jesienią niemal nie mogą być "gołe". Warto ozdobić je nie tylko dlatego, żeby ładnie się prezentowały, ale także żeby uszczelnić lekko szczeliny, przez które może wpadać zimno. Dlatego ułóż na nim cienkie koce lub kawałki materiału, dodaj świeczki i wybrane ozdoby. Możesz dodatkowo udekorować całość poduszkami i zdjęciami w ramkach.

Taka dekoracja będzie cieszyła nie tylko ciebie, ale także np. twoje zwierzaki domowe. Jeśli lubią przesiadywać na parapecie i patrzeć przez okno, na pewno docenią miękkie i ciepłe podłoże, na którym będą mogły się ulokować.

Nie zapomnij także udekorować przestrzeni przed domem albo na balkonie, jeśli chcesz w pełni cieszyć się jesiennym klimatem. Przed domem ustaw duże dynie, rozsyp sporą ilość kolorowych liści, a także wykorzystaj lampiony na światło słoneczne lub świeczki.

Świetnie sprawdzą się także girlandy świetlne LED, które rozwiesisz przy drzwiach lub owiniesz dookoła balustrady balkonowej. Nie zapomnij także o świeżych lub suszonych kwiatach. Jesienią szczególną popularnością cieszą się chryzantemy, wrzosy oraz ozdobne trawy.

