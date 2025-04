Meble, które nadgryzł ząb czasu, są bardzo modne i wyglądają rewelacyjnie w nowoczesnych wnętrzach. Niekiedy ich potencjał ukrywa się pod kurzem, ubytkami lakieru czy śladami po insektach. Warto podjąć się odnowy takiego staruszka: własnego lub zakupionego za grosze na platformach sprzedażowych.

Renowacja mebla zazwyczaj wymagają większego nakładu pracy i cierpliwości, niż przeprowadzenie metamorfozy małego produktu, jak np. minikomody z IKEA. To przedsięwzięcie może być czasochłonna, ale również opłacalne. Zyskujesz unikatowy mebel, który może przyciągać uwagę bliskich i znajomych lub doskonały produkt sprzedażowy, bo na odnawiane meble obserwuje się aktualnie większy popyt, niż podaż.

Do renowacji metamorfozy starej komody potrzeba:

komoda o wymiarach ok. 80 x 90 cm (nie porywaj się od razu na wysokie regały, jeśli nie masz pomocy),

kilka sztuk papieru ściernego o 3 gradacjach,

szlifierka do drewna,

szpachla do drewna (wypełniacz do ubytków, cena ok. 12 zł),

uchwyty (gałki) w odcieniu starego złota (dopasuj do liczby otworów w szufladach),

3 pędzle o szerokości ok. 5 cm,

płyn do usuwania lakieru (ok 22 zł),

farba w odcieniu szarości (kredowa lub do drewna),

spray ochronno-wykończeniowy do farb kredowych (ok. 35 zł).

Jak odnowić starą komodę krok po kroku?

1. Oczyść komodę z kurzu i brudu - umyj go wilgotną szmatką lub płynem do drewna.

fot. Metamorfoza starej komody - krok 1/ Screen Instagram @thecraftaisle

2. Wyjmij szuflady, oczyść je. Zadbaj też o to, by plecy komody były bez zabrudzeń.

fot. Metamorfoza starej komody - krok 2/ Screen Instagram @thecraftaisle

3. Następnie przejdź do usuwania wierzchniej warstwy. Tutaj pomocny będzie spray do usuwania powłok (lakieru), aby ułatwić i przyspieszyć ten proces.

fot. Metamorfoza starej komody - krok 3/ Screen Instagram @thecraftaisle

4. Zabierz się do stolarskich prac: szlifowania i równania powierzchni.Tutaj przyda się szlifierka do drewna oraz kawałki papieru ściernego do szlifowania zakamarków lub trudniejszych elementów.

fot. Metamorfoza starej komody - krok 4/ Screen Instagram @thecraftaisle

5. Wypełnij wszelkie niedoskonałości drewna szpachlą do drewna.

fot. Metamorfoza starej komody - krok 5/ Screen Instagram @thecraftaisle

6. Czas pomalować komodę: w tym przypadku użyto farby kredowej, którą dwukrotnie pokryto komodę. Pozostaw do wyschnięcia,

fot. Metamorfoza starej komody- krok 6/Screen Instagram @thecraftaisle

7. Aby zabezpieczyć farbę kredową (o ile taką wybrałaś), zastosuj spray ochronny.

fot. Metamorfoza starej komody - krok 7/ Screen Instagram @thecraftaisle

8. Przykręć uchwyty i ciesz się odnowionym meblem.

fot. Metamorfoza starej komody - krok 8/ Screen Instagram @thecraftaisle

