Nie wiesz, na jaki projekt domu się zdecydować? Jeśli jesteś zwolennikiem korzystania z odnawialnych źródeł energii, powinnaś wziąć pod uwagę budowę domu pasywnego, ponieważ jest energooszczędny.

Budownictwo pasywne cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem. Gdzie postawiono pierwsze domy pasywne i dlaczego? Jakie są najważniejsze cechy domu pasywnego? Co go wyróżnia? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Co wyróżnia dom pasywny?

Dom pasywny wykorzystuje energię promieniowania słonecznego w sposób pasywny (bierny). Ogrzewa i wychładza się sam. W związku z tym jest niezwykle energooszczędny, ponieważ nie stosuje się w nim tradycyjnego systemu ogrzewania i klimatyzacji (wyłącznie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego).

Dom pasywny wyróżnia nieduże zapotrzebowanie na energię do ogrzewania - zaledwie 15 kWh do ogrzania jednego metra kwadratowego na rok. Zapotrzebowanie na ciepło w przypadku budynku tradycyjnego wynosi ok. 120 kWh.

Skąd pomysł na taki dom?

Moda na budownictwo pasywne przyszła do nas z Zachodu. Bardzo intensywnie rozwija się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Skandynawii, ponieważ państwa te podkreślają doniosłą rolę ekologii. Ograniczenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych to najważniejszy punkt programów ochrony przyrody w tych krajach.

W wyżej wymienionych państwach utworzono specjalne organizacje, które działają na rzecz ochrony środowiska. Ich zadaniem jest nie tylko upowszechnianie wiedzy na ten temat, lecz także opracowywanie projektów, certyfikowanie ich i realizowanie.

Najważniejsze cechy domu pasywnego

Dom pasywny musi być zbudowany tak, aby zużycie energii było w nim zredukowane do minimum.

Podstawowe elementy domu pasywnego to:

szczelne, warstwowe ściany z odpowiednią izolacją termiczną (styropian, wełna mineralna, włókna celulozowe),

szczelna i pozbawiona mostków termicznych konstrukcja zewnętrzna,

superszczelne, potrójnie szklone okna, wypełnione gazem szlachetnym, zamocowane w wielokomorowych ramach,

energooszczędny system wentylacji z odzyskiem ciepła, który umożliwia odzyskiwanie ciepłego powietrza ze zużytego strumienia.

Dom pasywny to prostopadłościan przykryty zwykłym dwuspadowym dachem. Dlaczego ma akurat taki kształt? Aby zmniejszyć zużycie energii do minimum, bryła powinna być zwarta, mieć prosty obrys i ściany zewnętrzne niewielkiej powierzchni.

