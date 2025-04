Szklanki z podwójnego szkła cieszą się wielką popularnością. I nic dziwnego, te termiczne naczynia o wiele dłużej trzymają ciepło niż porcelanowe kubki czy filiżanki, a tym samym picie z nich kawy staje się o wiele przyjemniejsze.

Reklama

Już 6 maja 2021 r. do sklepów Lidl trafi kolekcja szklanek z podwójnego szkła marki Ernesto. Zestaw kupisz już za 29,99 złotych!

Szklanki z podwójnego szkła Ernesto

Szklanki wykonane są ze szkła borokrzemowego. Są niezwykle lekkie, przyjemne w dotyku i mają elegancki, poręczny kształt.

Świetnie nadają się do ciepłych napojów - ich powierzchnia nie nagrzewa się i jest zawsze bezpieczna w dotyku, nawet gdy wewnątrz znajduje się bardzo gorący napój.

fot. Szklanki z podwójnego szkła Lidl/Materiały prasowe

Sprawdzą się również do orzeźwiających lemoniad i innych zimnych napojów - kostki lodu o wiele wolniej będą się topić, a tym samym płyn będzie dłużej chłodny. Szklanki można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych.

Do wyboruj są 4 wielkości szklanek:

390 ml bez ucha sprzedawane po 2,

280 ml bez ucha sprzedawane po 2,

250 ml z uchem sprzedawane po 2,

67 ml do espresso sprzedawane po 4.

Co jeszcze warto kupić z najnowszej gazetki Lidl?

W Lidlu w świetnych cenach możesz również kupić czajnik i toster marki Silvercrest - po 69,90 zł każdy, które świetnie pasują do nowoczesnych kuchni.

W ofercie pojawiła się również: kawiarka w stylu vintage (w cenie 34,99 zł), dzbanek do parzenia herbaty (za 59,99 zł) i spieniacz do mleka (w cenie 59,99 zł), czyli wszystko to, czego prawdziwy koneser smaku potrzebuje w swojej kuchni.

Reklama

Czytaj także:

5 modnych loftowych dodatków z Lidla

W Lidlu kupisz modny retro stolik do ogrodu za niecałe 80 zł

To najmodniejszy dodatek do ogrodu. Kupisz go w Lidlu za 34 zł