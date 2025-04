Już dawno minęły czasy, kiedy małe sprzęty gospodarstwa domowego miały tylko poprawnie spełniać swoje funkcje. To w końcu tak samo ważny element wystroju wnętrz jak zastawa stołowa, modny kolor ścian czy zasłony.

Do niedawna, za to co ładnie wygląda, trzeba było słono zapłacić. Teraz, za najważniejszymi trendami podążają również popularne, dostępne na każdą kieszeń marki. W Lidlu za kilka dni pojawi się kolekcja marki Silvercrest inspirowana oszczędnym, skandynawskim stylem. Ceny? Wahają się od 39,99 zł za młynek do 99,99 zł za toster.

Modne sprzęty do kuchni w Lidlu

W ofercie z modnymi sprzętami do kuchni marki Silvercrest pojawią się czajniki, tostery, młynki do pieprzu i soli, blendery oraz wagi kuchenne. Kolekcja dostępna jest w 4 kolorach: białym, czarnym, błękitnym i oliwkowym.

Czajnik marki Silvercrest z najnowszej kolekcji



Czajnik w błękitnym kolorze z elementami o wyglądzie drewna będzie pasował do każdej, nowoczesnej, jasnej kuchni. Ma wysokiej jakości spód ze stali szlachetnej z zakrytą grzałką, a także praktyczny przycisk do otwierania wieka.

Do​datkowe funkcje:

automatyczne wyłączanie,

ochrona przed włączeniem pustego czajnika,

wskaźnik poziomu wody i wyjmowany filtr kamienia,

z praktycznym zwijaniem i mocowaniem kabla,

podstawa obracana o 360 stopni,

włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną LED,

gotuje 1 l wody w czasie 3 min 30 s,

pojemność: maks. 1,7 l,

długość kabla: 75 cm,

czajnik bezprzewodowy,

pobór mocy: 2000-2400 W.

Toster marki Silvercrest z najnowszej kolekcji



Toster posiada metalową obudowę bez nitów z elementami o wyglądzie drewna. Zapewnia optymalne opiekanie, dzięki wyśrodkowaniu kromek chleba i kontroli zbrązowienia, ma również funkcję rozmrażania, podgrzewania i wyłączania.

Dodat​kowe funkcje:

6-stopniowy regulator przypieczenia,

nakładana nasadka na bułki,

wyciągana szufladka na okruchy,

funkcja podnoszenia do bezpiecznego wyjmowania również małych kromek chleba.

Kolekcja za kilka dni trafi do sprzedaży. Będzie do kupienia wyłącznie w sklepie internetowym Lidl.

