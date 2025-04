W najnowszej gazetce Biedronka wypatrzyłyśmy naczynia z kamionki w uroczych kolorach, które pomogą odświeżyć kuchnię na wiosnę. Pasują zarówno do nowoczesnych kuchni i jadani, ale mogą również stanowić ozdobę salonu w stylu boho.

Kamionka to wyrób ceramiczny uzyskiwany z połączenia gliny i piasku kwarcowego. Naczynia z kamionki są nieprzeźroczyste i mają matowo-satynowe wykończenie. Są trwałe i odporne na działanie wody. Od 19 kwietnia 2021 roku kupisz je w sklepach Biedronka.

Naczynia śniadaniowe z kamionki Smukke

Kolekcja naczyń z kamionki dostępna jest w 2 modnych kolorach: miętowym i pudroworóżowym.

Do wyboru są:

kubki o pojemności 310 ml,

talerze płaskie o średnicy 20,5 cm,

talerze głębokie o średnicy 20,5 cm

miski o pojemności 600 ml.

fot. Materiały prasowe Biedronka

Wszystkie naczynia kosztują 7,99 zł za sztukę. Możesz je dowolnie ze sobą miksować. Różowe mają obwódkę miętową, a miętowe różową. Z powodzeniem stworzyć dwukolorowy zestaw. Kolekcja dostępna jest od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 roku.

Co jeszcze znajdziesz wśród najnowszych propozycji w sklepach Biedronka? Plastikowe miski i dzbanki z miarką, które ułatwiają codzienne gotowanie, miski do sałatki, komplety łyżek kuchennych, zestawy pościeli 160x200 w kilku wzorach do wyboru (w rewelacyjnej cenie 44,90 zł), zestawy ręczników (po 19,90 złotych) oraz poduszki i kołdry z ekologicznych materiałów.

