Moda na własnoręcznie wykonywane dekoracje ma się całkiem dobrze - a z każdą chwilą coraz lepiej! Nic nie cieszy zmysłów bardziej, niż ręcznie robione dodatki i akcesoria, szczególnie te puszyste, miękkie i przytulne.

Okrągłe pompony i pędzelkowe chwosty to wnętrzarski hit, który ma się dobrze już od wielu sezonów. Nic nie zapowiada również spadku jego popularności - wręcz przeciwnie! Pompony to urocze dodatki nie tylko do poszewek i kocy, ale także kapci, szlafroków, zasłonek czy narzut na łóżko.

Własnoręczne wykonanie pomponu nie jest trudne, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane. Najlepiej użyć tiulu lub muliny, jednak zwykła, dobra gatunkowo włóczka sprawdzi się równie dobrze. Wystarczy chwila cierpliwości i piękny dodatek DYI będzie gotowy.

fot. Adobe Stock

Ten efektowny dodatek zrobisz łatwo, szybko i bez dodatkowych akcesoriów. Dzięki temu już w ciągu jednego wieczora możesz odmienić swoje wnętrze.

Zobacz, jak projektantka Marianka Krystev oraz Kasia Bujakiewicz w programie "Wnętrze do poprawki: domy gwiazd" odświeżają domowe tekstylia dzięki własnoręcznie zrobionym pomponom!

