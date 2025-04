Nie musisz wydawać fortuny na piękny i stylowy taboret. Możesz zrobić go sama. Kasia Bujakiewicz i projektantka Marianka Krystev z programu "Wnętrze do poprawki: domy gwiazd" podpowiadają, jak to zrobić krok po kroku.

Czego będziemy potrzebować?

stary taboret

papier ścierny

farba w sprayu

tkanina furzana

gwoździe

młotek

nożyk

gąbka tapicerka

benzyna ekstrakcyjna

farba akrylowa

pędzel