Designerskie lofty

W Polsce moda na lofty rozwija się od stosunkowo nie dawna. Są monumentalne, z zaskakującą aranżacją i bardzo elitarne - te o wysokim standardzie są niezwykle ekskluzywne. Oto światowe "cuda" architektury i ludzkiej kreatywności.

Fot. Homedit, Jobingco.com

Marzy ci się własny, prywatny loft? Miejsce, gdzie nic cię nie ogranicza,a o ciasnocie i hałaśliwych sąsiadach nie ma mowy. Loft będzie wprost idealny. Dlaczego? Ponieważ daje niesamowicie nieskończone możliwości wnętrzarskie!

Ale zacznijmy od początku, jego historia zaczęła się od przerabiania przez ludzi o nieograniczonej wyobraźni, miejsc takich jak poddasza, stare magazyny i inne pomieszczenia, pierwotnie nie przeznaczone dla zamieszkania -na apartamenty zarówno przestrzenne jak i przytulne. Specyfiką loftu jest obecność we wnętrzu elementów odratowanych, przypominających o historii pomieszczenia, takich na przykład jak odsłonięta naturalna ściana z cegły albo kamienia, stary piec, podłoga z desek, pokrytych patyną czasu.

Przedstawiamy najciekawsze - stylowe aranżacje.

Mieszkanie znajduje się w Denver, Colorado. Docelowo loft spełniał rolę magazynu do przetwarzania i przechowywania pszenicy. Po 40-tu latach prace zostały wstrzymane, a loft został porzucony. Dziś jego nowa odsłona prezentuję piękne i nowoczesne mieszkanie. Ten niezwykle ciekawie zaaranżowany loft cechuje się wyjątkowa dbałością o szczegóły, a jego mieszkańcy zadbali o każdy najdrobniejszy detal w mieszkaniu.

Fot. Homedit.com(4)

Szczególnie ważne, by w lofcie wszystko pozostawało w niczym nie zachwianej harmonii tak jak przedstawia to nasz kościelny loft .Tu, pierwsze skrzypce gra kolor i nieodłączne, pomysłowe gadżety i dodatki aranżacyjne. Innym rozwiązaniem kolorystycznym takiego loftu jest dotrzymanie wierności “ponurym”, a jednocześnie bardziej wytrawnym odcieniom podkreślającym klimat urbanistyczny. Dobrze pasują do takiego wystroju grafiki na ścianach. Elementy loftu: okna, drzwi, panele podłogowe, karnisze nie żyją własnym życiem, a są utrzymane w kolorycie naturalnego drewna. Do tego wszystkiego loft lubi się"pochwalić" drogim sprzętem RTV , a więc idealnie spełni się w tej roli telewizor w niektorych przypadkach nawet na “na całą ścianę” czy kinem domowym. Tutaj to tylko dodatek, ktory idealnie wkomponowal się we wnętrze, choć nadal jest "centrum salonu". W wielu loftach sypialnia jest rozmieszczona powyżej dużego pokoju. Jeżeli wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie, intymność strefy sypialnej zaznacza jedna ściana.

Fot. Jobingco.com

To nowoczesny loft w rejon Bourgogne (Burgundia) w środkowej Francji. Przerobiony ze stodoły na współczesne, przestronne i wielokondygnacyjne mieszkanie o artystycznej duszy. To śródziemnomorskie wnętrze z rustykalną aurą. Dzięki połączeniu takich elementów jak: beton, belki dębowe, żyrandole z nowoczesnym sufitem, bielonymi ścianami i subtelnymi dodatkami, stworzyło orginalny styl i wspaniały efekt.

Fot. loftenberg.com (6

To nowoczesny loft stworzony z Kościoła Westbourne Grove w Londynie. Dawna kaplica babtystów z 1953 roku znajdująca się w luksusowej dzielnicy Notting Hill nabrała nowego zastosowania. Oto piękne, klarowne i niezwykle czyste w swojej prostocie wnętrze, Nowoczesny projekt obejmujący kolorowe, niewielkie detale i przestrzeń niczym nie zaburzoną, w której dominuję prostota i minimalizm. To wszystko tworzy zapierający dech w piersiach efekt.

Fot. loftenberg.com (6)

Tym razem prezentujemy odmienność pozostałych loftów - detale, wyrazistość i mnogość to cecha tego loftu. Cechuje się eleganckim, nowoczesnym stylem. A to wszystko z XVIII-wiecznego budynku biurowego z widokiem Luwr, na Rue de Rivoli w ekscytujące mieszkanie z silną tożsamością i zadziornym charakterem. To prawie 4,5 metrowe mieszkanie od samego początku olśniewa. Całość mieszkania, mimo wystylizowania na nowoczesne i niepokorne wnętrze, zachowało wszystkie profile, drewniane podłogi i ornamenty. Oszałamiającego efektu nadaje pozłacane lustro o centralnym punkcie salonu, stwarzające wrażenie bogactwa.

Fot. loftenberg.com (4)

Niesamowite miejsce. Niesamowity, przestronny i bardzo twórczy. Dawna fabryka, z zewnątrz niczym się nie wyróżniająca, niczym pozostawiona w oryginalnym zamyśle, a tym czasem wnętrze zaskakuje. Zamieszkały przez mistrza kuchni, co podpowiada nam niezwykle duża wyspa kuchenna, niczym centralny punkt ogromnego salonu. Wraz z designerską łazienką, otwartą i połączoną z resztą pomieszczeń, idealnie wkomponowuje się w całościowy klimat mieszkania.

Fot. MLS.com (6)

Oto przeobrażenie eks-magazynu na piętrowe mieszkanie, w którym drewno wiedzie prym i ustala kierunek wystroju. Konstrukcja mieszkania oparta jest na ciężkich drewnianych i stalowych kolumnach w doskonałym połączeniu murowanych ścian. Przestrzeń prywatna i publiczna została tutaj idealnie zharmonizowana. Nietypowości dodaje również ciekawy barek oraz przesuwne, harmonijne drzwi. Cale wnętrze nabiera klimatu dzięki funkcjonalnym i rzeźbiarskim elementom wystroju.

Fot. loftenberg.com (4)