Ręcznie robione dekoracje świąteczne zawsze wyglądają pięknie i zdecydowanie ocieplają klimat w mieszkaniu. Możesz przygotować je samodzielnie albo zaangażować do wspólnej zabawy całą rodzinę. Złap to, co akurat masz pod ręką i ruszaj z domowej roboty dekoracjami świątecznymi!

Nawet jeśli masz w domu duże, okazałe drzewko, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić jeszcze jedną dodatkową choinkę DIY - może być ona dużo mniejsza, znaleźć miejsca na półce, komodzie czy nawet ścianie. Do jej przygotowania wykorzystaj to, co akurat masz w domu lub to, co jest łatwo dostępne - np. gałązki czy niewielkie kawałki drewna.

Przygotuj czyste, suche gałązki różnej długości (dzięki temu choinka będzie bardziej naturalnie wyglądać). Jeśli jest taka potrzeba, przytnij je lekko lub zetrzyj delikatnie papierem ściernym o wysokiej gradacji.

Gałązki przywiąż do sznurka w taki sposób, aby finalnie stworzyły trójkąt. Następnie udekoruj tak przygotowaną choinkę wedle uznania, np. lampkami, drobnymi ozdobami choinkowymi lub zostaw ją w takiej sauté formie. Będzie się pięknie prezentować w rustykalnych wnętrzach.

fot. Dekoracje świąteczne zrób to sam: choinka diy/Adobe Stock, olly_plu

W tworzeniu bombek DIY ogranicza cię tylko wyobraźnia. Możesz wykorzystać dowolne techniki i elementy. Zainspiruj się w sklepach z różnościami do ręcznych robótek (np. Tedi) czy pasmanterii. Do przygotowania pięknych bombek domowej roboty przyda ci się też styropianowa lub korkowa kula, którą następnie udekorujesz wedle uznania.

Na choince pięknie będzie prezentować się bombka owinięta kolorowym sznurkiem lub wyklejona cyrkoniami, guzikami czy nawet złotymi pinezkami. Możesz także przygotować bombki z papieru, odpowiednio wycinając poszczególne kawałki, a następnie łącząc je ze sobą przy pomocy kleju.

fot. Ozdoby świąteczne DIY: bombki choinkowej/Adobe Stock, nito

Naturalne ozdoby zrobione z tego, co oferuje Matka Natura, to hit od wielu sezonów. W rustykalnych, minimalistycznych wnętrzach sprawdzi się idealnie, ale z łatwością wkomponujesz je także w inny styl. Ocieplają one klimat w mieszkaniu, a niekiedy także pięknie pachną.

Ozdoby tego typu przygotujesz z suszonych plastrów cytrusów, szyszek, żołędzi czy domowej roboty pierniczków. Możesz także zrobić pachnący woreczek z organzy lub lnu, pakując do niego goździki, gwiazdki anyżu oraz laski wanilii czy cynamonu.

fot. Ozdoby świąteczne zrób to sam: naturalne dekoracje/Adobe Stock, Галина Сандалова

Piękny stroik świąteczny możesz zrobić dosłownie ze wszystkiego. Wykorzystaj żywe lub sztuczne gałązki, suszone owoce, szyszki, a także sztuczny śnieg i niewielkie ozdoby choinkowe. Możesz także przygotować wianek świąteczny z bombek - wystarczy, że przykleisz je do kartonowego lub styropianowego stelażu.

Świetnie będzie się prezentować również wianek bożonarodzeniowy na drucianym kole czy na dużej złotej podstawie. Możesz go postawić na świątecznym stole albo powiesić na drzwiach.

fot. Dekoracje świąteczne DIY: stroik/Adobe Stock, CrispyMedia

Świecznik na święta stworzysz przy pomocy wazonu, słoika czy innego szklanego naczynia. Wypełnij je sztucznym śniegiem lub dowolnymi dekoracjami, a pod koniec wstaw do środka świecę bryłową lub niewielki tealight. Całość ozdób wstążkami, sznurkami lub spryskaj solidnym chlustem brokatu w sprayu.

Świetnie będzie prezentować się także świecznik na wodzie. Do jego wykonania musisz kupić hydrożelowe kule stosowane np. do kwiatów. Umieść je w naczyniu, a następnie do środka, pomiędzy kule, włóż wybrane ozdoby - laski świąteczne, małe bombki, etc. Ważne, aby były to rzeczy odporne na wilgoć.

Na koniec wlej do środka wodę - hydrożelowe kule staną się zupełnie przezroczyste, a ozdoby będą wyglądały, jakby lewitowały! Na wierzchu ułóż świeczki i ciesz się piękną dekoracją.

fot. Dekoracje świąteczne DIY: świecznik na święta/Adobe Stock, Volha Zaitsava

