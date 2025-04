Wraz z radosnym oczekiwaniem na święta, ich atmosfera udziela się coraz bardziej. Największy udział mają w tym świąteczne dekoracje do ogrodu i do domu. Jeśli masz ogródek, nie ograniczaj się - możesz pięknie go ozdobić. Oto piękne i kreatywne pomysły na ozdoby świąteczne na zewnątrz.

Najpopularniejszą ozdobą świąteczną na zewnątrz są różnego rodzaju światełka. Motywy świetlne to najprostszy i najszybszy sposób dekoracji świątecznej na zewnątrz. Wśród nich możemy znaleźć renifery, gwiazdy i spiralne choinki.

Wykorzystaj kolorowe klasyczne lampki albo postaw na świetlne kształty - renifery, gwiazdy, etc. Popularne są także projektory, które wyświetlają migające formy np. na ścianie domu. Wśród propozycji świetlnych znajdują się również świetlówki i taśmy LED, węże świetlne, kurtyny, siatki, sople, girlandy i motywy świetlne.

Za pomocą kurtyny świetlnej można uzyskać urokliwe kaskady światła. Najlepiej wyglądają one na dużej połaci dachowej.Przy użyciu nitek świetlnych można zaś dekorować ściany, sufity, witryny, choinki i girlandy. Doskonale nadają się do tworzenia imitacji zasłon w oknach lub altanach i kokard.

Najbardziej popularny rodzaj lampek choinkowych nazywa się gałązkami. Za ich pomocą możesz oświetlić wejście do ogrodu, albo palisadę. W tym roku szczególnie popularne są także ozdoby świąteczne do ogrodu, w postaci świecących metalowych drzewek. Pięknie wyglądają przy alejce prowadzącej do wejścia oraz na tarasie.

Jak podłączyć światełka na zewnątrz?

Światełka choinkowe nie posiadają odpowiedniej izolacji i dlatego w przypadku zamoczenia śniegiem, może pojawić się spięcie. Dlatego bezwzględnie do ogrodu wybieraj lampki zewnętrzne. Ich ceny wcale nie muszą być wyższe niż tych, które wiesza się na choince w domu.

Pamiętaj też, że potrzebujesz do tego gniazdka zewnętrznego, do którego bezpiecznie możesz podłączyć światełka. Jeśli używasz dekoracji na baterie, pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć je np. foliowym woreczkiem i filcem.

Dodatkowo lampki do stosowania na zewnątrz mają inną konstrukcję, niż te wewnętrzne. Zazwyczaj są to diody LED lub niewymienialne, izolowane żarówki.

fot. Ozdoby świąteczne na zewnątrz/Adobe Stock, bilanol

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w domu jednorodzinnym czy w mieszkaniu, dekoracja drzwi na pewno zrobi wrażenie! Możesz powiesić je zarówno po zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie. Wieńce na zewnątrz mogą być nieco większe.

Piękny stroik świąteczny może zawierać nie tylko gałązki czy szyszki, ale także bombki i dzwoneczki. Dzięki temu za każdym razem, kiedy ty lub ktoś inny otworzy drzwi, rozlegnie się przyjemny, świąteczny dźwięk. Możesz zrobić wieniec świąteczny w domu lub kupić gotowy np. na jarmarku świątecznym.

fot. Ozdoby świąteczne do ogrodu/Adobe Stock, Chad Robertson

Zastanawiasz się, jak ozdobić okno na święta i czym przystroić parapet? Dobrą dekoracją okienną są naklejki z motywem świątecznym. Mogą być to zabawne wzory z bałwankiem lub św. Mikołajem albo śnieżynki, którymi pokryjemy większą część szyby. Naklejki przykleja się od środka, dlatego padający śnieg im nie zaszkodzi.

Zamiast naklejek możesz także wykorzystać gotowe szablony lub wycięte z kartonu, a do ich wypełnienia użyć sztucznego śniegu.

Nad oknem, dokoła możesz rozwiesić także zewnętrzne lampki w postaci sznura lub kurtyny ze zwisającymi girlandami. Aby lampki dobrze trzymały się elewacji, skorzystaj z mocnej taśmy izolacyjnej. Łańcuch z lampkami przytwierdzisz także do ramy okiennej – użyj haczyków samoprzylepnych odpornych na niskie temperatury.

Na parapecie warto ustawić lampion ze świeczką lub szopkę bożonarodzeniową, można także przygotować własną dekorację z papieru, lampek oraz gałązek świerkowych. Dodatkowo takie ozdoby świetnie sprawdzą się także umieszczone przy drzwiach wejściowych, a także na balustradach przy tarasie.

fot. Ozdoby świąteczne na zewnątrz/Adobe Stock, Юлия Завалишина

Choinka nie jest świetną ozdobą jedynie do domu, ale także na zewnątrz. Możesz postawić zarówno na żywe, jak i sztuczne drzewko i udekorować je wedle uznania bombkami, światełkami czy anielskim włosiem. Pamiętaj, aby dekoracje były odporne na działanie wilgoci i niskich temperatur (szklane bombki mogą popękać).

Choinka na zewnątrz będzie najlepiej prezentować się w donicy. Nie musi być to ogromne drzewko, wręcz przeciwnie - mała choinka idealnie uzupełni przestrzeń pod domem czy na tarasie.

fot. Ozdoby świąteczne do ogrodu: choinka/Adobe Stock, sonyachny

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.11.2020.

