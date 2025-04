Jakie dekoracje świąteczne na kominek wybrać? Przede wszystkim dopasuj je do ogólnego wystroju wnętrz. Jeśli stawiasz na czerwono-złote dodatki, w ten sposób udekoruj także kominek. Jeśli w tym roku zakochałaś się w niebieskościach, postaw na błękity, biele i srebro. Pamiętaj także o kolorowych lub jednolitych światełkach. Jak udekorować kominek z żywym ogniem, elektryczny czy imitację?

Spis treści:

Jeśli jesteś fanką minimalistycznych rozwiązań, jeśli chodzi o aranżację i dekorację wnętrz, postaw na eleganckie dodatki, które nie przytłoczą pomieszczenia i nie sprawią, że zrobi się wizualny bałagan.

Wykorzystaj złote, białe i czarne elementy, a także delikatne lampki z ciepłym światłem. Jeśli masz kominek z podestem, poustawiaj na nim świeczki bryłowe, a jeśli masz samą konsolę - ustaw je w środku, aby stworzyć wrażenie żywego ognia. Możesz je oczywiście odpalać w ciągu dnia, aby stworzyć zimowy klimat.

fot. Dekoracje świąteczne na kominek: minimalizm/Adobe Stock, FollowTheFlow

Aby stworzyć dekorację kominka rodem z Pinteresta czy Instagrama, wykorzystaj klasyczne elementy świąt oraz zimy. Sięgnij po skarpety na prezenty od św. Mikołaja i powieś je na górze kominka. Podest oraz górę udekoruj świecami i bombkami w kolorze czerwieni i złota. Wykorzystaj także naturalne elementy - zielone gałązki oraz drewno kominkowe.

Całość dekoracji uzupełnią lampki LED z ciepłym, klimatycznym światłem (ok. 27000 K będzie w sam raz). Mogą to być także światełka na baterie: sprawdzą się zimowe gwiazdki albo cotton balls.

fot. Dekoracje świąteczne na kominek/Adobe Stock, New Africa

Zieleń to, obok czerwieni i złota, klasyka, jeśli chodzi o świąteczne dekoracje. Podczas ozdabiania kominka wykorzystaj żywe lub sztuczne gałązki, wieńce oraz girlandy. Kominek dopełnij lampionami i świecami w kolorze białym i czerwonym.



fot. Dekoracje świąteczne na kominek/Pinterest

W przypadku tak intensywnie zielonej aranżacji warto dodać także odrobinę czerni i błysku. W ten sposób stworzysz naprawdę ciepłą dekorację, która będzie wyglądać doskonale nie tylko w okresie świątecznym, ale także przez całą zimę.

Biel to bardzo szlachetny, minimalistyczny odcień, który w połączeniu z szarością, czernią i srebrem tworzy doskonałe zimowe połączenie. Jeśli to właśnie w tym klimacie chcesz udekorować swoje mieszkanie na święta, postaw na białe girlandy oraz wieńce z elementami srebra. Dodaj do tego połyskujące, jasne bombki oraz chłodne światło lampek.



fot. Białe dekoracje świąteczne na kominek/Pinterest

Białe lampiony, świeczniki i lustra będą świetnym uzupełnieniem. Przy kominku postaw miękki fotel (jeśli masz na to miejsce) i ciesz się czasem spędzonym z książką przy świetle lampek.

Jeśli nie masz prawdziwego kominka, a jedynie konsolę, także możesz stworzyć piękną, świąteczną aranżację. Wystarczy, że zamiast żywego ognia wykorzystać świeczki (mogą być też takie na baterie), a także lampki z ciepłym światłem.

Sznurem światełek możesz owinąć kilka drewienek, dzięki czemu stworzysz wrażenie żarzącego się ognia. Dobrym pomysłem jest także umieszczenie pod konsolą pustych pudełek owiniętych w prezentowy papier.

fot. Dekoracje świąteczne na konsolę kominkową/Adobe Stock, pirotehnik

