Dekoracje świąteczne 2023 będą przede wszystkim zachwycać swoją prostotą. To zdecydowanie czas minimalizmu, powrotu do naturalnych dodatków i mieszkań pachnących świeżo ściętymi świerkami. Możesz kupić dekoracje na jarmarkach bożonarodzeniowych czy w sklepach, ale także zrobić je samodzielnie. Ozdoby i gadżety do wykonania dekoracji świątecznych kupisz już za kilka złotych w sklepach internetowych, czy tych z elementami wystroju wnętrz.

Girlanda świąteczna to niezwykle uniwersalna świąteczna dekoracja, która sprawdzi się zarówno w nowoczesnych minimalistycznych wnętrzach, jak i tych bardziej klasycznych. Najłatwiej zaaranżować sztuczne sznury z gałązkami, ale możesz także przygotować żywą girlandę - będziesz potrzebować długiego drutu oraz sporej ilości krótkich gałązek.

Sprawdzi się np. jodła kaukaska. Dodatkowo możesz wpleść w girlandę światełka, bombki, kolorowe zawieszki albo cukierki. Sztuczna girlanda będzie bardziej praktyczna - posłuży przez kilkanaście lat (wystarczy przed sezonem przetrzeć ją zwilżoną szmatką i gotowe), ale trudno oprzeć się urokowi tej żywej.

fot. Girlanda na święta 2023/Adobe Stock, rangizzz

Zapach świeżych gałązek świerkowych i jodłowych wprowadzi do domu niezwykły klimat. Możesz z nich przygotować zarówno piękną ozdobę, którą zawiesisz na suficie (opcja dla cierpliwych), jak i po prostu wstawić gałązki w duży, szklany wazon. Świetnie sprawdzi się także zrobienie choinki na pniu z kawałków gałązek albo estetycznego i nowoczesnego stroika bożonarodzeniowego w szkle.

Żywa gałązki warto dodatkowo ozdobić włosem anielskim, bombkami, kokardkami albo spryskać sztucznym śniegiem. Świetnie sprawdzi się też zwykły sznurek jutowy albo ozdobna kokardka.

fot. Ozdoby z żywych gałązek na święta 2023/Adobe Stock, paralisart

Złote, srebrne lub białe gwiazdki z brokatem, zawieszone na ścianie, to szybki sposób na świąteczną metamorfozę każdego salonu. Możesz wybrać gotowe ozdoby albo przygotować je samodzielnie. Łatwo zrobisz np. gwiazdki papierowe, możesz je też kupić za kilkanaście złotych w sklepach z elementami wystroju wnętrz. Gwiazdy możesz także uformować w ciekawą kurtynę lub girlandę i zawiesić w oknie albo rozłożyć na parapecie.

Możesz także postawić na świąteczne dekoracje z gwiazdą betlejemską. Ta niezwykła roślina doskonale uzupełnia bożonarodzeniowe wnętrza i świetnie prezentuje się na wigilijnym stole.

fot. Gwiazdki na święta 2023/Adobe Stock, FolloTheFlow

Nie masz pomysłu na świąteczne dekoracje w tym roku? Postaw na moc światełek i umieść je w całym mieszkaniu. Od razu zmienią one klimat wystroju i nie będą kolidować ze stylem wnętrza. Świetnym pomysłem jest wykorzystanie girland, cotton ballsów czy tradycyjnych kolorowych lampek choinkowych.

Wystarczy, że kupisz sznur jednokolorowych lub wielobarwnych światełek i powieś je na ścianie, karniszu lub suficie. Taka ozdoba wygląda niezwykle efektownie, a jej zamontowanie zajmuje raptem chwilę.

fot. Światełka na święta 2023/Adobe Stock, FollowTheFlow

Drewniane ozdoby świąteczne utrzymane w nowoczesnym lub tradycyjnym, rustykalnym stylu, są modne są niemal w każdym świątecznym sezonie. Renifery, bałwanki, choinki, mikołaje - do wyboru, do koloru.

W tym roku największą popularnością cieszą się zdecydowanie kolorowe, najczęściej ręcznie malowane dziadki do orzechów. Znajdziesz je w różnych rozmiarach i możesz umieścić dosłownie wszędzie - na półce, komodzie, a także wewnątrz świątecznego stroika.

Możesz wykorzystać drewniane elementy także jako ozdoby na choinkę - w połączeniu z szyszkami i suszonymi plastrami cytrusów będą prezentować się doskonale! Pamiętaj, że drewno bardzo lubi towarzystwo złota i bieli.

fot. Drewniane dekoracje na święta 2023/Adobe Stock, FollowTheFlow

Czy pomyślałaś, że ze szklanych lub plastikowych bombek możesz zrobić inne ozdoby, niż po prostu powiesić je na choince? Bombki mają naprawdę duży potencjał! Możesz z nich zrobić ciekawy stroik adwentowy albo umieścić pomiędzy innymi ozdobami czy rozrzucić luźno na półce czy stole (pod warunkiem, że nie masz dzieci ani zwierząt domowych, nad którymi nie masz żadnej jurysdykcji).

Pięknie prezentują się włożone do przeźroczystego wazonu - najlepiej, jeśli kolorystycznie będą współgrać z wnętrzem. Możesz z nich również zrobić wieniec świąteczny - wystarczy kupić druciane lub wiklinowe koło i zamocować na nim ciasno małe bombki.

fot. Dekoracje z bombek na święta 2023/Adobe Stock, Julia Vadi

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.11.2021

