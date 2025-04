Podczas imprezy sylwestrowej wszystko ma błyszczeć. Oczekiwanie na nowy rok to świetny moment na pyszną zabawę. Jeśli organizujesz wieczór w domu, na świątecznym stole postaw nie tylko przekąski sylwestrowe, ale także ozdoby i elegancki obrus. Zobacz, jakie dekoracje stołu na sylwestra będą najlepsze.

Przede wszystkim postaw na dekoracyjny obrus. Może on być błyszczący, w kolorze złota albo czerni. Bardzo dobrze będzie też prezentować się klasyczny biały obrus z narzuconą cienką, błyszczącą tkaniną. Podczas dekorowania stołu na sylwestra nie zapomnij także o ozdobnych talerzach albo podkładkach, które sprawią, że całość będzie wyglądała schludnie i elegancko.

fot. Dekoracje stołu na sylwestra/Pinterest

Jeśli chcesz zaszaleć, rozrzuć na stole dodatkowo konfetti, cekiny albo bombki choinkowe, które dodatkowo stworzą imprezowy klimat. Możesz także powiesić dekoracje nad stołem, jeśli masz taką możliwość. Dekoracją mogą być też serwetki oraz sztućce. Wystarczy, że odpowiednio je zaaranżujesz.

Do ozdób na stole możesz dołączyć także elementy, które w pierwszej chwili kojarzą się ze świętami - szyszki, gałązki, stroiki.

fot. Dekoracje stołu na sylwestra/Adobe Stock, sebra

Sylwestrowe dekoracje stołu możesz przygotować także samodzielnie. Wykorzystaj do tego to, co masz w domu albo kup kilka niezbędnych elementów w sklepach z tanimi drobiazgami (np. TEDI). Przydadzą się np. przezroczyste balony, które wypełnisz cekinami, konfetti albo brokatem.

Możesz także przygotować designerskie świeczniki - przygotuj kieliszki z dość dużą podstawką, a następnie postaw je na głowach. Możesz do kielicha włożyć dowolne ozdoby. Upewnij się, że kieliszki stoją stabilnie, a następnie na podstawkach umieść świeczki bryłowe.

fot. Dekoracje stołu na sylwestra/Pinterest

Własnoręcznie możesz przygotować także imprezowe czapeczki - wykorzystaj do tego gruby, błyszczący brystol oraz sznurek. Z papieru możesz wykonać także ozdoby, które luźno rozrzucisz na stole lub owiniesz wokół lampek.

Jeśli chcesz zaskoczyć swoich gości, przygotuj karteczki z zadaniami, a następnie połóż je na talerzach przy każdym krzesełku. Kiedy goście zajmą już swoje miejsca (muszą sami je wybrać), powinni przeczytać swoje zadanie na ten wieczór. Dla osób, które nie wykonają zadania, będzie przewidziana kara.

Możesz także ozdobić szklanki albo kieliszki krawatami, muszkami albo kapeluszami. Możesz przygotować je samodzielnie lub kupić za niewielkie pieniądze (np. w sklepach z zabawkami albo imprezowymi gadżetami).

fot. Dekoracje stołu na sylwestra/Pinterest

Jeśli chcesz przygotować naprawdę oryginalny wieczór, zaproponuj znajomym imprezę tematyczną, a później przygotuj dekoracje stołu na sylwestra w danym stylu. Może to być np. klimat Alicji w krainie czarów albo lat 60. A może bal przebierańców jak z XIX wieku? Możliwości jest naprawdę mnóstwo.

fot. Jak udekorować stół na sylwestra/Pinterest

Jeśli już decydujesz się na zabawę tematyczną, możesz naprawdę mocno poszaleć z dekoracjami stołu. Niech się dużo dzieje! Dobrym pomysłem jest ozdobienie całego stołu, przy którym będą siedzieć goście i przygotowanie osobnego, na którym będą przekąski.

Taki szwedzki stół sprawdzi się doskonale, a potrawy nie będą przeszkadzały na głównym stole. Oczywiście możesz także umieścić wszystko razem.

fot. Dekoracje stołu na sylwestra/Adobe Stock, W PRODUCTION

