Piękne dekoracje świąteczne na stół to spora część rynku bożonarodzeniowych aranżacji. To nie tylko figurki, świeczniki i eleganckie tace, ale także stołowa zastawa, dodatki oraz tekstylia. Jeśli chcesz przygotować idealne dekoracje stołu na nadchodzące święta, sięgnij nie tylko po klasykę, ale także po szalone dekoracje, takie jak... czapki na sztućce! Zobacz, co mamy dla ciebie w galerii.

Piękne, zimowe tekstylia są podstawą świątecznego stołu. Możesz sięgnąć po duży, dekoracyjny obrus albo nieco mniejszy, subtelny bieżnik. Na rynku dostępne są setki wzorów, z których możesz wybierać: obrusy w choinki, gwiazdki, renifery, bałwanki, etc. Do wyboru, do koloru.

Oprócz obrusów i bieżników warto postawić też na świąteczne podkładki w kształcie śnieżynek, choinek lub bałwanków, a także podstawki ze wzorami zimowymi.

Świece zapachowe, duże czy małe, minimalistyczne czy bogate, bardzo często goszczą na świątecznym stole. Ich przyjemny, korzenno-owocowy zapach i ciepły blask otulają dom pluszową atmosferą. Fani takich pachnących dekoracji na pewno znajdą coś dla siebie wśród oferty wielu sklepów i marketów. Większość popularnych marek oferuje eleganckie kolekcje świeczek w różnych rozmiarach.

Możesz wybrać je także w dowolnym kolorze, który będzie pasował do wnętrza. Jeśli twoje dekoracje świąteczne utrzymane są w niebieskościach, sięgnij po świece w kolorze granatu, szarości lub czerni. Czerwone dodatki uwielbiają biel i złoto, a zieleń doskonale komponuje się ze złotem i czernią.

Wieńce adwentowe to chyba obowiązkowy element świątecznego stołu. Wyglądają pięknie zarówno ze świecami w środku, jak i bez nich. Możesz kupić gotowe propozycje lub przygotować je samodzielnie z kawałka kartonu, gałązek oraz orzechów, suszonych owoców czy bombek choinkowych.

Na świątecznym stole świetnie sprawdzają się także różnego rodzaju dekoracyjne tace. Możesz ułożyć na nic świece i bożonarodzeniowe bibeloty, a także wysypać pierniczki czy świąteczne cukierki.

Jeśli jesteś prawdziwą fanką świąt, na pewno uwielbiasz bożonarodzeniowe, zimowe elementy także na zastawie stołowej. Postaw więc na dekoracyjne talerze, kubki, a także szklanki z zimowymi motywami. W sieci możesz też znaleźć zabawne miseczki i pojemniki na pierniki.

Takie elementy będą wyglądać doskonale i dodadzą uroku świątecznemu stołowi nie tylko podczas Wigilii, ale także przez cały zimowy czas.

