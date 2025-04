Wielkanocny stół możesz udekorować drobnymi elementami: gałązkami bukszpanu, pisankami czy kwiatami, ale proponujemy stworzyć niebanalną dekorację z pnia drzewa, wydmuszek w formie wazonów na drobne kwiaty i ozdobnego mchu.

Wykonanie takiej ozdoby wymaga odnalezienia i przygotowania pnia drzewa, który posłuży jako podstawa do wykonania stroika wielkanocnego. Kawałek drewna bez problemu znajdziesz w lesie lub punkcie budowlanym czy ogrodniczym, niemniej jednak pamiętaj, by dokładnie go oczyścić i ew. wysuszyć. Przygotuj miejsce pracy z użyciem kleju na gorące (dostęp do prądu) oraz przykryj blat folią lub papierem ochronnym. Połóż pień, rozplanuj mocowanie jaj i mchu.

Do przygotowania ozdoby z kory, mchu i kwiatów potrzebujesz:



kawałek pnia drzewa,

sztuczny lub naturalny mech,

3 sporej wielkości jaja o białych skorupkach,

nożyk,

mała miska,

krótkie, drobne kwiaty, np. narcyz, stokrotka, margaretka, gipsówka oraz bukszpan,

klej na gorąco.

Przygotowanie dekoracji na wielkanocny stół z kory, jajek, kwiatów i mchu

Do oczyszczonego pnia drzewa przyklej klejem na gorąco mech, pozostaw miejsce na wazoniki z jaj i uzupełnienie mchem reszty wolnej przestrzeni po ich aplikacji.

fot. Dekoracja z pnia drzewa - krok 1/Adobe Stock

Następnie przejdź zrobienia wydmuszek z 3-milimetrową dziurką z jednej strony i większym otworem z drugiej (powinien mieć średnicę ok. 1,5 cm). Do tego zadania przyda się nożyk i miska, a także śrubokręt, by „rozbełtać” białko i jajko - wtedy łatwo wypłyną przez otwór. Uważaj, by skorupka się nie rozpadła i dmuchaj przez mały otwór, by większym wypłynęła zawartość.

fot. Dekoracja z pnia drzewa - krok 2/Adobe Stock

Na tym etapie musisz zadecydować, czy chcesz zdobić jajka, czy pozostawić w naturalnym wydaniu. Możesz pokusić się o zrobienie z wydmuszek barwnych pisanek, ale rekomendujemy pozostawienie ich w wersji sauté. Osusz jajka i przyklejaj do pnia drzewa, na którym jest już mech. Jajka przymocuj klejem na gorąco (odczekaj 15 sekund) do pnia.

W jajkach umieść kolorowe kwiaty (stokrotki, margaretki), bukszpan czy gipsówkę. W końcowym etapie możesz uzupełnić całość o fragmenty mchu, który imituje leśną ściółkę i uzupełni potencjalne ubytki. Dekoracja z pnia gotowa.

fot. Dekoracja z pnia drzewa - krok 3/Adobe Stock

