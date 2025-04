Czarne kuchnie podbiły Instagram. Czarne są nie tylko fronty szafek kuchennych, ale również blaty, sprzęty, ściany i dodatki. Taki „total black" pasuje jednak do dużych przestrzeni - dobrze prezentuje się w kuchniach otwartych na salon.

Czerń, jak każdy wie, optycznie zmniejsza przestrzeń (zobacz, jak kolor frontów wpływa na wygląd pomieszczenia i obejrzyj 5 kolorów w 5 różnych kuchniach). Jeśli marzysz o czarnej kuchni w bloku, ciemne odcienie zestawiaj z drewnem, bielą i mocnym akcentem kolorystycznym.

Spis treści:

Matowa czerń frontów kuchennych rewelacyjnie komponuje się z drewnianą podłogą - surowymi, szerokimi dębowymi deskami albo parkietem.

Do takiego duetu dobrze jest dodać odrobinę bieli - w tym przypadku białe są ściany, wnęki z półkami oraz zasłony i nieco zieleni - kilka roślin w dużych donicach ocieplą wnętrze i sprawią, że będzie bardziej przytulne.

Czerń nieodłącznie kojarzy się z minimalizmem, jeśli więc jesteś fanką prostoty, postaw na gładkie fronty i proste sprzęty. Urozmaiceniem niech będzie mozaika, również czarna, między szafkami górnymi a dolnymi.

Czerń to również doskonałe tło dla mocniejszych kolorów. W tej kuchni kolorystycznym akcentem i jednocześnie „kropką nad i", która zespaja całość niewielki obrazek na półce.

100% czerni w czerni. Czarne są nie tylko fronty, ale również blaty, ściany i sprzęty. Całość ociepla drewniana podłoga i kilka jaśniejszych dodatków. To doskonałe rozwiązanie do dużych kuchni lub tych otwartych na salon.

Jak już wspomnieliśmy, czerń to doskonałe tło dla drewna. Zestawienie czarnych matowych frontów, które są jednym z 5 najważniejszych trendów w urządzaniu kuchni z drewnianymi frontami nieco cofniętymi w stosunku do tych ciemnych sprawia, że kuchnia staje się wyjątkowa i designerska.

Industrialnego (loftowego) charakteru dodaje wnętrzu masywny, kamienny blat i szary gres na podłodze.

Kuchnia z wyspą to świetne rozwiązanie nawet dla małych pomieszczeń. Wystarczy, że nie będzie wolnostojąca tylko jednym bokiem przylegała do ścian lub kuchennych frontów - nie zajmie zbyt wiele przestrzeni, za to stanie się miejscem przechowywania, spożywania posiłków i gotowania.

Jeśli zdecydujesz się na czerń w niewielkiej kuchni, postaraj się urozmaicić ją szlachetnymi materiałami np. hokerami (krzesłami barowymi) ze skórzanym obiciem.

Jeśli marzysz o czarnej kuchni, wcale nie jest powiedziane, że musi być ona w minimalistycznym stylu. Czerń świetnie prezentuje się na szafkach w nieco bardziej klasycznym wydaniu - z ozdobnymi frezami i błyszczącymi, złotymi lub srebrnymi uchwytami.

