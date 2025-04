Pigwa jest niewielkim drzewkiem dorastającym do 2-3 metrów. Może rosnąć na każdej glebie, jest dość odporna na choroby i suszę. Jedyne co jej może zagrażać, to siarczyste mrozy. Ale usypany

w listopadzie wokół pnia kopczyk z ziemi będzie dostateczną ochroną.

Reklama

Więcej o pigwie

Późną wiosną pigwa stroi się w duże białe kwiaty, uwielbiane przez pszczoły. Jesienią zaś jest obsypana owocami, które, w zależności od odmiany, mają kształt jabłek lub gruszek. Na początku są zielonożółte, a gdy dojrzeją, stają się cytrynowożółte.

Z powodu tych owoców niektórzy nazywają pigwę polską cytryną. Owoce są tak samo jak cytryna kwaśne i bardzo aromatyczne. Nie mają tyle soku i nie da się ich jeść na surowo, ale w formie przetworów są rewelacyjne.

Owoce są tak samo jak cytryna kwaśne i bardzo aromatyczne. Nie mają tyle soku i nie da się ich jeść na surowo, ale w formie przetworów są rewelacyjne. Najbardziej znana jest nalewka z pigwy. Można z niej także zrobić sok pigwowy (świetny do herbaty), szarlotkę z pigwą i konfitury, a także potraktować jako dekorację.

Dekoracje z pigwy

Taca pełna zapachu. Drewnianą tacę (15 zł) pomaluj farbą w aerozolu na kolor pasujący do stołu w ogrodzie lub na balkonie. Ułóż na niej pigwy i ozdób listkami.

Drewnianą tacę (15 zł) pomaluj farbą w aerozolu na kolor pasujący do stołu w ogrodzie lub na balkonie. Ułóż na niej pigwy i ozdób listkami. W duecie z kwiatami. Wazon w stylu retro opleć bluszczem. Kilka owoców pigwy nabij na zaostrzone patyki. Włóż do wazonu razem z kwiatami.

Wazon w stylu retro opleć bluszczem. Kilka owoców pigwy nabij na zaostrzone patyki. Włóż do wazonu razem z kwiatami. Jesienna patera. Na kilkupoziomowej paterze ułóż owoce pigwy. Fantazyjnie opleć całość dzikim winem.

Na kilkupoziomowej paterze ułóż owoce pigwy. Fantazyjnie opleć całość dzikim winem. Smakowita ozdoba okna. Nawlecz na kilka drutów owoce pigwy. Powieś je w oknie na wstążkach. Uzupełnij dekorację zawieszkami z jesiennych liści i kryształków. Na parapecie ustaw nalewkę i ułóż owoce.

Nawlecz na kilka drutów owoce pigwy. Powieś je w oknie na wstążkach. Uzupełnij dekorację zawieszkami z jesiennych liści i kryształków. Na parapecie ustaw nalewkę i ułóż owoce. W stylu eko. Z kawałków kory sklej koszyk. Ułóż w nim pigwy, dziką różę, kwiaty słonecznika i liście.

Na podstawie artykułu Barbary Lasoty z "Pani domu"

Reklama

Zobacz ciekawe porady:

O czym pamiętać przy sprzątaniu - 6 miejsc pełnych bakterii

Jak pielęgnować storczyki - 6 praktycznych porad

Co zrobić, żeby buty się nie zaginały?

Co robić, gdy spotkasz dzika?

Co zrobić, żeby buty nie obcierały?

Jak wyczyścić żelazko - 6 prostych sposobów