Ze względu na swój surowy i minimalistyczny wygląd, beton bardzo chętnie jest stosowany w loftach oraz luksusowych apartamentach. Pokochają go na pewno osoby, które lubią rozwiązania oryginalne i nieszablonowe, chętnie łamią konwenanse i chcą mieć w domu coś naprawdę wyjątkowego.

W łazience

Coraz częściej wykorzystuje się go na ścianach i podłodze w łazienkach. Dlaczego? Bo jest to rozwiązanie bardzo praktyczne – odpowiednio zabezpieczone powłoki są odporne na wodę, wysokie temperatury i zarysowania, a przy tym łatwo się je czyści.

W salonie

Betonowa ściana w salonie wygląda nowocześnie i nietuzinkowo. Ale beton coraz chętniej wykorzystuje się także do produkcji mebli. Fotele czy stoły z architektonicznego betonu są odważnym rozwiązaniem, które wprowadza do wnętrza surowy minimalizm i industrialny styl.

Choć betonowe meble wyglądają na bardzo ciężkie w rzeczywistości wcale tak nie jest. Ich waga bywa nawet mniejsza od litego drewna. Niektóre meble można zmontować samemu. Każdy model składa się z elementów, które za pomocą śrub i nakrętek motylkowych, dają się bez większego trudu składać i rozkładać. Montaż nie wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi - kluczy czy śrubokrętów.

W kuchni

Beton architektoniczny doskonale nadaje się na kuchenne blaty. Trzeba go jednak zaimpregnować, wówczas staje się odporny na działanie wody, a także łatwy do utrzymania w czystości. Blaty tworzone na zamówienie są wylewane w całości. Powierzchnia zrobiona z jednej płyty potęguje wrażenie harmonijnej, designerskiej prostoty. Aby wzmocnić efekt można dodatkowo wybrać blat z wbudowanym zlewem.

Betonowe dodatki

Z betonu robi się świeczniki, bardzo modne są ostatnio doniczki – rośliny wyglądają w nich naprawdę świetnie. Popularność zdobywają też napisy i litery, z których samodzielnie można tworzyć słowa czy zdania. Takie aranżacje mają nie tylko walor dekoracyjny, ale także praktyczny. Przedmioty z betonu architektonicznego mogą służyć jako podpórka pod książkę czy stojak na biżuterię. Zresztą możliwości zastosowań i zestawień jest wiele - wszystko zależy od własnej inwencji twórczej.

Czym zabezpieczyć beton

Do ozdabiania i zabezpieczania betonu można użyć lakieru akrylowego, np. Sigma Facade Clearcoat. Preparat ma bezbarwny kolor i satynowe wykończenie, co pozwala podkreślić naturalny odcień i strukturę materiału. Zapewnia ochronę przed degradacją chemiczną betonu i poprawia jego właściwości izolacyjne. Jeśli zastosujemy go do elewacji zewnętrznej zapobiegnie uszkodzeniom powierzchni, jakie mogą wystąpić pod wpływem minusowych temperatur.

Ceny betonu architektonicznego są bardzo różne. Drobne gadżety można kupić za kilkanaście złotych, płyty to wydatek powyżej 100 zł, meble mogą kosztować nawet kilka tysięcy.