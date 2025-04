Sypialnia, jako pomieszczenie, w którym wraz ze swoim partnerem spędzasz najwięcej czasu, powinna wyrażać wasze emocje, które w alkowie są, co tu ukrywać, największe.

Kolory, które podkręcą temperaturę w sypialni

Sypialnia, jako miejsce pożądania i niezwykłych doznań oraz relaksu, któremu oddajemy się po ciężkim tygodniu pracy powinna być utrzymana w ciepłych barwach. Żadne zimne, takie jak: wszelkie odcienie niebieskiego, zielonego oraz jasne, mdłe barwy nie powinny wchodzić w grę. Najlepiej sprawdzają się ciepłe, a nawet jaskrawe barwy. Oryginalne połączenia tych barw mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Połączenie fuksjowego różu z intensywnym pomarańczem to dosyć odważne, aczkolwiek interesujące i przyciągające wzrok połączenie o nieco orientalnym zabarwieniu. Nie od dziś wiadomo, że wszystko, co orientalne kojarzy się z ciepłem, energią i intensywnością doznań. Każdy z nas powinien mieć w sypialni pewną nutkę orientu.

Dodatki

W sypialni doskonale sprawdzają się dodatki, które są i sprawiają wrażenie niezwykle miłych w dotyku. Takie pluszowe koce, czy miękkie dywany, w których zatapiają się nasze stopy podkręcą temperaturę w sypialni. Nie powinno w niej także zabraknąć poduszek.

Doskonałym dodatkiem do każdej alkowy będą zapachowe świece, które zapalone wieczorem zbudują nastrój, a roznoszący się po alkowie aromat będzie bodźcem do działania i sprawi, że w pełni się zrelaksujemy.

Łoże miłości

W dużej mierze klimat w sypialni tworzy łóżko, które jest podstawą sypialni dwojga kochających się osób. Łóżko to przestrzeń wspólna, która ma łączyć, a nie dzielić. Dobrze dobrany mebel do spania wprowadzi do wspólnego życia harmonię i zapewni małżonkom odpowiednio dużo przestrzeni, by każdy z nich mógł dobrze wypocząć. Obecnie standardowe łóżka dwuosobowe mają 200 cm długości, jednak produkowane są też modele dłuższe o 10 lub 20 cm. Jeśli chodzi o szerokość, tutaj pole do popisu jest... szersze. Pamiętać jednak należy, że spotkania pośrodku są wskazane, a wręcz konieczne.

Odpowiednio dobrane łóżko, które stanie w sypialni urządzonej w gorącym klimacie, stanie się nie tylko solidnym fundamentem domowego zacisza, ale i scenerią dla wielu niezapomnianych chwil we dwoje.

