Ozdoby wielkanocne w szkle wyglądają bardzo efektownie, a jednocześnie nie tworzą wrażenia wizualnego bałaganu. Są eleganckie i możesz je przygotować tak, aby wpasowały się w każdy typ wnętrza. Do ich przygotowania potrzebujesz nie tylko szklanego naczynia, ale także wielkanocnych dekoracji, takich jak pisanki, trawa, baranki czy zajączki. Ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Tradycyjny stroik wielkanocny możesz przygotować na wiele sposobów. Nieco mniej popularnym z nich, a jednocześnie bardzo efektownym, jest ten zrobiony w szkle. Możesz kupić specjalny, dekoracyjny "słoik" z otworem, do którego włożysz wybrane ozdoby, światełka i kolorowe dodatki.

fot. Stroik wielkanocny w szkle/Pinterest

Co włożyć do takiego słoika? Wszystko, co kojarzy ci się z wiosną i okresem wielkanocnym. Mogą to być figurki zajączków, pisanki, kolorowe sztuczne sianko albo mech. Możesz także uzupełnić dekorację światełkami z ciepłym, wiosennym światłem.

Świetnym pomysłem jest także przygotowanie stroika w kieliszku do szampana lub prosecco albo w salaterce deserowej. Wystarczy, że włożysz do niego gałązki, pisanki oraz świeże bądź sztuczne kwiaty. Taka dekoracja wygląda uroczo i na pewno będzie pasować do każdego wnętrza. Do kieliszka możesz włożyć także ozdobny mech.

fot. Stroik wielkanocny w szkle/Pinterest

Kwiaty to nieodzowny element wiosny i Wielkanocy. Mogą być sztuczne albo świeże, ale powinny znaleźć się w każdym domu, aby wnieść trochę wiosennej atmosfery. Możesz po prostu włożyć je do szklanego wazonu albo przygotować ciekawe dekoracje.

fot. Ozdoby wielkanocne w szkle/Pinterest

Wykorzystaj pisanki albo dekoracyjne figurki. Możesz je luźno rozrzucić w wazonie i dodać kwiaty czy gałązki albo przygotować bardziej misterną kompozycję z wykorzystaniem zajączków, sianka czy światełek.

fot. Ozdoby wielkanocne w szkle/Pinterest

W przypadku takich dekoracji lepiej wykorzystać sztuczne kwiaty, aby nie było problemów z ich podlewaniem. Kwiaty umieszczone wśród pisanek wyglądają pięknie i ozdabiają wnętrze w każdym stylu. Dzięki temu stworzysz prostą i niewymagającą ozdobę.

fot. Ozdoby na Wielkanoc w szkle/Pinterest

Czym byłaby Wielkanoc bez zajączków? Mogą pojawić się w koszyczku ze święconką, na niedzielnym stole, a także w losowych miejscach w domu. Możesz zrobić papierową girlandę z motywem króliczków albo postawić na ceramiczne lub plastikowe figurki.

Aby wyglądały maksymalnie efektownie, umieść je pod kloszem. Wykorzystaj szklany słoik, wazon albo pojemnik na drobiazgi.

fot. Dekoracje na wielkanocny stół/Pinterest

Do dekoracji dodaj także inne wielkanocne elementy i stwórz spójną dekorację do każdego pomieszczenia. Takie zajączki w szkle doskonale prezentują się na świątecznym stole, ale także na szafce w przedpokoju, gdzie mogą witać gości wiosenną atmosferą.

fot. Ozdoby wielkanocne w szkle/Pinterest

Bardzo popularną dekoracją wielkanocną jest drzewko z zawieszonymi na nim jajkami albo przygotowane z pisanek. Możesz przygotować je w kilka chwil - wystarczą tylko odpowiednie narzędzia.

Aby zrobić drzewko wielkanocne z jajek, potrzebujesz gąbki florystycznej i okrągłego kawałka styropianu, a także sztywna gałązka lub drut. Gąbkę ułóż w szklanym naczyniu i wbij do niej gałąź - będzie to łodyga/pień drzewa. Na wierzchu gąbki ułóż pisanki, mech albo gałązki, aby nie było jej widać.

fot. Jak zrobić drzewko wielkanocne z jajek/Pinterest

Z drugiej strony łodygi przymocuj styropianową kulę, a następnie wbij w nią pisanki lub przyklej klejem na gorąco. Możesz dodać także inne dekoracje - kwiaty, wstążki, brokat, etc.

Możesz także przygotować wazon z gałązkami, a następnie powiesić na nich dekoracyjne pisanki. Dzięki temu stworzysz wielkanocną choinkę, która będzie świetnie oddawać wiosenny klimat świąt.

fot. Drzewko wielkanocne z pisankami/Pinterest

Tak przygotowane dekoracje na pewno świetnie sprawdzą się w każdym pomieszczeniu i będą idealnie podkreślać wiosenną atmosferę. Pamiętaj też o świeżych kwiatach w wazonie i częstym wietrzeniu mieszkania - przy otwartych oknach, przez które wpada rześkie, wiosenne powietrze, aż chce się tańczyć!

