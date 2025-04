Zrobienie choinki z szyszek jest szalenie proste. Wystarczy tylko odpowiedniej wielkości stelaż (kartonowy lub styropianowy), a także sporą ilość szyszek. Mogą być tej samej lub różnej wielkości, pomalowane lub w wersji naturalnej. Świetnie sprawdzą się także dodatki, takie jak brokat czy sztuczny śnieg.

Spis treści:

Do wykonania choinki DIY z szyszek potrzebujesz przede wszystkim stelażu. Najlepiej sprawdzi się gotowy styropianowy stożek albo taki zrobiony w domu z grubego kartonu. Wytnij duży okrąg, a następnie natnij go wzdłuż promienia i zwiń w stożek. Sklej boki i pozostaw do wyschnięcia.

Kiedy stelaż będzie już gotowy, zacznij przyklejać do niego szyszki. Najlepiej użyć do tego kleju na gorąco - dzięki temu możesz mieć pewność, że wszystko będzie się dobrze trzymać. Szyszki możesz dowolnie pomalować, ozdobić brokatem albo sztucznym śniegiem.

fot. Choinka z szyszek DIY/Pinterest

Dodaj także światełka i dowolne świąteczne dekoracje, aby gotowa choinka nie była "smutna". Jeśli w domu masz naprawdę mało miejsca albo chcesz dodatkowo ozdobić niewielką przestrzeń na biurku czy półce, przygotuj dużą szyszkę i świecznik, a następnie zrób z nich "minichoinkę". Taka dekoracja sprawdzi się dodatkowo jako niewielki mikołajkowy podarunek. Możesz także ośnieżyć choinkę z mini-szyszki przy pomocy domowego sztucznego śniegu albo gotowego sprayu.

fot. Choinka-szyszka/Pinterest

Piękną, dekoracyjną choinkę z szyszek możesz przygotować także z wykorzystaniem naturalnych kawałków drewna. Potrzebny będzie okrągły plaster oraz gałąź, która będzie służyć jako pień. Do wykonania takiej dekoracji niezbędny będzie klej na gorąco lub inny bardzo mocny klej, który utrzyma całą konstrukcję.

Zacznij od przygotowania choinki według powyższych instrukcji. Następnie weź drewniany plaster i przymocuj do niego pionowo gałązkę. Możesz dodatkowo wcześniej zetrzeć oba końce papierem ściernym lub pilnikiem do paznokci.

fot. Choinka z szyszek na pniu/Pinterest

Poczekaj, aż klej dobrze wyschnie i dopiero na koniec połącz pień z choinką. Tak przygotowaną drewnianą choinkę ozdób wedle uznania i postaw w wybranym miejscu.

Szyszki możesz także śmiało wykorzystać jako świąteczną ozdobę na choinkę. Zrób z niej bombki i powieś na gałązkach albo rozrzuć pod choinką razem z innymi dekoracjami, np. "sztucznymi" prezentami.

fot. Choinka z szyszkami/Pinterest

Szyszki możesz także wykorzystać do zrobienia łańcucha choinkowego albo przyczepić je nitką do lampek. W ten sposób stworzysz naprawdę ciekawą dekorację domu.

fot. Choinka z szyszek/Adobe Stock, gpointstudio

Jeśli chcesz kupić gotową choinkę z szyszek, musisz liczyć się z kosztem ok. 100 złotych. Najtańsze, małe dekoracje, znajdziesz za ok. 80 złotych, a najbardziej okazałe choinki będą kosztować od 150 do nawet 200 złotych.

Bombki w kształcie szyszek to koszt ok. 50 złotych za komplet. Im więcej dekoracji będzie miała choinka, tym jej cena będzie wyższa. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić, dużo lepszym pomysłem będzie przygotowanie choinki samodzielnie.

