Choinka z piórek może być świetną dekoracją świąteczną do przedszkola czy szkoły, ale także zdobić mieszkania i domy. Pięknie będzie prezentować się na półce, komodzie czy szafce nocnej, a także w pokoju malucha. Zobacz, jak stworzyć tę piękną ozdobę świąteczną z kilku łatwo dostępnych przedmiotów.

Piórka możesz kupić w każdym sklepie z materiałami do ręcznych robótek czy w marketach z różnościami. Dostaniesz je w mniejszym lub większym opakowaniu i w różnych wersjach kolorystycznych. Dopasuj odcień piórek do swojego wnętrza albo postaw na świąteczny klasyk i wybierz białe, zielone lub beżowe piórka.

Do przygotowania tej ultraszybkiej ozdoby przyda ci się dodatkowo klej na gorąco lub bardzo mocna taśma dwustronna oraz patyczek do szaszłyków. Możesz wykorzystać kilka sztuk, aby stworzyć bardziej stabilną podstawę. Jeśli się na to zdecydujesz, patyczki wcześniej sklej ze sobą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Następnie przygotuj piórka i każde z nich przyklej na niewielkiej ilości kleju na gorąco. Jeśli korzystasz z taśmy, owiń nią patyczki do szaszłyków, a następnie ostrożnie doklejaj do niej poszczególne piórka. Najlepiej, jeśli będą one różnej wielkości, aby dobrze imitowały zmniejszające się gałązki choinki. Możesz także lekko je przyciąć.

Finalną choinkę DIY z piórek możesz dodatkowo ozdobić solidnym chlustem brokatu w sprayu i przyczepić do podstawki z plastra drewna albo niewielkiego świecznika.

fot. Choinka z piórek/Adobe Stock, Neskuchniy Vladimir

Piórka idealnie sprawdzą się także jako dekoracja przyczepiona do kartonowego stelażu. Taką ozdobę możesz powiesić na ścianie lub przy drzwiach - wówczas dodaj od góry cienki sznurek lub wstążkę. Aby zrobić taką dekorację, najpierw wytnij z kartonu trójkąt, a następnie pokryj go w całości klejem albo przyklej taśmę dwustronną. Na tak przygotowany stelaż przyczep piórka.

Możesz także umieścić je jedynie na części stelażu, a resztę ozdobić farbkami czy kolorowym papierem. W takiej formie również będzie to dobrze wyglądać w domu, szkole czy przedszkolu.

fot. Jak zrobić choinkę z piórek/Adobe Stock, irishasel

Z piórek możesz zrobić także szereg innych ozdób świątecznych DIY, np. na klasyczną choinkę. Mogą to być "bombki" albo ciekawy łańcuch. Aby go zrobić, przyczep piórka do grubego sznura albo przymocuj taśmą do lampek choinkowych o jednolitym świetle.

Tak przygotowany łańcuch możesz dodatkowo ozdobić brokatem lub częściowo zabarwić piórka na dowolny kolor.

fot. Łańcuch na choinkę z piórek/Adobe Stock, Inna Vlasova

