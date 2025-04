Wybór świątecznego drzewka

Co roku wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie drzewko wybrać - sztuczne czy prawdziwe? W okresie przedświątecznym na rynku jest ogromny wybór i jednych, i drugich. Producenci sztucznych choinek prześcigają się w pomysłach na ich kształt, kolor czy gęstość igliwia. Sprzedawcy drzewek naturalnych kuszą również ogromnym wyborem, od ciętych po doniczkowe, poprzez rozmaite gatunki o różnej wielkości.

Wady i zalety sztucznych choinek

Jeżeli szukamy drzewka, a zależy nam na ekonomicznym rozwiązaniu, to na pewno sztuczna choinka jest lepsza. Takie drzewka służą nam przez wiele lat, pod warunkiem, że są odpowiednio przechowywane. Z czasem oczywiście blaknie kolor, igliwie (z poliestru lub innych materiałów) wypada i traci gęstość, niemniej jednak sztuczna choinka to jednorazowy wydatek na kilkanaście lat. Bardzo ważną zaleta sztucznej choinki jest fakt, ze nie gubi igieł jak jej naturalny odpowiednik, więc oszczędzamy także czas, który musielibyśmy poświęcić na codzienne odkurzanie. Decydując się na sztuczne drzewko, rezygnujemy jednak z kuszącego aromatu żywicy i drewna, które wspaniale podkreślają charakter i magię świąt.

Wady i zalety choinek naturalnych

Czy może być coś wspanialszego, niż aromat naturalnego świerku podczas wigilijnej kolacji? To najistotniejsza zaleta żywego drzewka. Naturalnych garbników zawartych w igłach i korze naturalnych drzew iglastych, nie zastąpi żadna, nawet najpiękniejsza sztuczna choinka. Jednak musimy pamiętać, ze żywa choinka przysporzy nam także nieco kłopotów.

W naszych ciepłych domach naturalne świerki czy jodły szybko gubią igły, przez co nastawić się musimy na codzienne sprzątanie. Igły świerków są dość ostro zakończone, przez co, gdy staniemy na nie bosą stopą nie będzie to przyjemne uczucie. Dlatego osoby posiadające małe dzieci lub zwierzęta powinny o tym pomyśleć już zawczasu. Pamiętajmy również, że nie mają one tak idealnych kształtów, jak sztucznie tworzone choinki.

Kolejnym tematem związanym z zakupem prawdziwego drzewka jest ekologia. Co roku ścinanych jest aż kilkadziesiąt tysięcy drzewek, a wyrzucane są po paru dniach czy tygodniach na śmietniki. Jeśli ekologia jest dla Ciebie ważna warto to wziąć pod uwagę. Z drugiej strony - produkcja sztucznych choinek także jest obciążeniem dla środowiska. W tej sytuacji można wybrać tzw. mniejsze zło.

Najważniejsze są święta

Niezależnie od tego czy wybierzemy sztuczną, czy prawdziwą choinkę, najważniejsza podczas świąt jest oczywiście rodzinna, życzliwa, pełna miłości atmosfera. Dzięki temu niezależnie od rodzaju choinki i jej wyglądu święta będą wspaniałym okresem, a wszystko, co nas otacza wydawać się będzie najpiękniejsze. Taki idylliczny plan warto mieć przynajmniej w naszych głowach. Nawet jeśli rzeczywistość nieco odbiegnie od schematów, zadbajmy o to by to nie wyłącznie prezenty były kwintesencją Bożego Narodzenia.