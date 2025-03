Jak zrobić choinkę DIY przy pomocy tego, co akurat masz w domu? Na pewno przyda się kilka dodatkowych elementów, niemniej jednak możesz szybko stworzyć piękne i oryginalne świąteczne drzewko dosłownie w kilka chwil. Taka dekoracja nie tylko będzie budżetowa, ale też piękna. Świetnie sprawdzi się też jako drobny upominek. Zobacz, z czego możesz zrobić choinkę DIY.

Styropianowe stelaże w kształcie choinki to doskonała baza do stworzenia dekoracji DIY, które można w pełni spersonalizować. Możesz przygotować go samodzielnie, ale jest to dość czasochłonne (i nieprzyjemne, jeśli dźwięk styropianu przyprawia cię o ciarki).

Zdecydowanie lepiej wybrać się do sklepu dla rękodzielników (lub sieciówki typu TEDI) i tam znaleźć gotową konstrukcję, którą następnie pomalujesz i ozdobisz według uznania. Może to być gotowy kształt choinki albo stożek, który ozdobisz.

Choinkę DIY możesz powiesić lub postawić w dowolnym miejscu. Sam styropian jest dość lekki, dlatego konieczna będzie ciężka podstawka, do której przykleisz swoją choinkę DIY.

Po zdobyciu stelaża możesz przystąpić do dekoracji. Przykładowo, pokryj powierzchnię farbą akrylową w kolorach świątecznych, takich jak zieleń, złoto czy czerwień. Jeśli chcesz uzyskać efekt "śniegu", użyj białej farby i na mokrą powierzchnię posyp brokatem. Możesz też okleić choinkę tasiemkami, kolorowymi wstążkami lub włóczką, tworząc oryginalne wzory.

fot. Choinka DIY ze styropianu/Adobe Stock, Bits and Splits

Piękną choinkę DIY możesz zrobić także z korków po winie. Wystarczy, że pomalujesz je i skleisz ze sobą na kształt trójkąta. Tak przygotowana dekoracja pięknie prezentuje się w każdym pomieszczeniu, ale szczególnie dobrze wygląda w kuchni.

Korki po winie możesz także pomalować sprayem lub obtoczyć w brokacie. W roli gwiazdy na czubek może wystąpić topper do tortów, a jako podstawkę możesz wykorzystać kawałek drewna lub pomalowany słoik.

Do stworzenia choinki będziesz potrzebować około 20-50 korków, w zależności od jej wielkości. Jeśli nie masz wystarczającej ilości, możesz poprosić znajomych lub odwiedzić dowolną restaurację - często chętnie oddają korki.

Możesz pomalować korki farbą w sprayu na zielono lub złoto, tworząc klasyczny świąteczny wygląd. Jeśli wolisz naturalny efekt, pozostaw je w oryginalnym kolorze i jedynie udekoruj drobnymi akcentami. Gotową choinkę możesz ustawić na kawałku drewna, w niskim słoiku albo na grubszym korku. Dzięki temu będzie bardziej stabilna.

fot. Choinka DIY z korków od wina/Adobe Stock, laplateresca

Jeśli nie masz miejsca na tradycyjną choinkę lub po prostu szukasz oryginalnej ozdoby, która doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza, to ten projekt jest dla ciebie. Wystarczy tylko kilka cienkich gałązek i długi sznurek, aby stworzyć piękną choinkę bez choinki.

Taka ozdoba idealnie sprawdza się w minimalistycznych pomieszczeniach zaaranżowanych na styl boho. Gałązki różnej wielkości ułóż od najkrótszej do najdłuższej, a następnie połącz ze sobą jutowym sznurkiem.

Następnie dodaj naturalne ozdoby choinkowe. Mogą to być suszone cytrusy, szyszki lub laski cynamonu. Świetnie sprawdzą się także cukierki i pierniki. Tak przygotowaną choinkę DIY powieś na ścianie.

Tak przygotowaną choinkę możesz powiesić w centralnym punkcie salonu, nad kanapą lub w przedpokoju, aby od razu przywitała gości. Doskonale sprawdzi się też w kuchni, w rogu sypialni lub na tle okna.

fot. Choinka DIY na ścianę/Adobe Stock, Tetiana Soares

Przy pomocy sznurka i styropianowego lub papierowego stelaża także możesz wykonać małą lub większą choinkę. Najpierw przygotuj szkielet, wycinając karton i zwijając go na kształt stożka. Możesz także kupić gotowy stelaż w tym kształcie.

Następnie cały szkielet posmaruj klejem i owiń dokładnie sznurkiem w dowolnym kolorze. Wykorzystaj klasyczną linkę jutową, włóczkę albo mulinę. Wszystko to sprawdzi się idealnie. Na koniec przyklej na szczycie gwiazdkę i ozdoba gotowa. Możesz postawić ją na stole lub półce. Choinki ze sznurka dobrze czują się i wyglądają w grupie.

Jeśli chcesz, aby Twoja choinka wyglądała jeszcze bardziej efektownie, możesz dodać drobne światełka LED, które przepleciesz przez sznurek. Z pewnością wprowadzą one magiczną atmosferę do wnętrza.

Choinkę możesz postawić na stole, półce lub komodzie. Aby ją ustabilizować, wykorzystaj małą, ale ciężką podstawę, taką jak metalowy lub drewniany stojak. Jeśli masz zamiar ustawić choinkę na stole, wystarczy duży talerz lub krążek drewna, na którym ją zamocujesz.

fot. Choinka DIY ze sznurka/Adobe Stock, netrun78

Aby przygotować stabilną choinkę z filcu, będziesz potrzebować mocnego kleju albo krochmalu. Zdecydowanie lepsza będzie druga opcja - klej może być widoczny. Dwa kawałki filcu wytnij na kształt identycznych choinek (to bardzo ważne, najlepiej użyj papierowego szkieletu).

Jedną z choinek natnij na środku od dołu, a drugą - na górze. Nacięcia muszą mieć dokładnie taką samą długość. Aby choinki z filcu stały się sztywne i stabilne, zanurz je w krochmalu. Namoczony filc będzie elastyczny, ale po wyschnięciu stanie się sztywny i utrzyma odpowiedni kształt.

Kiedy choinki wyschną, pomaluj i udekoruj wedle uznania, a następnie nałóż je na siebie przy pomocy nacięć, a następnie przyklej do drewnianej, plastikowej lub metalowej podstawy.

fot. Choinka DIY z filcu/Adobe Stock, Marina

Jeśli masz dostęp do pociętych gałązek, użyj ich do przygotowania naturalnej choinki. Wystarczy, że skleisz ze sobą niewielkie kawałki drzewa, przymocowując je do większej gałęzi - ona będzie pniem. Tak przygotowaną choinkę następnie przymocuj do drewnianej podstawki.

Zaczynając od najdłuższych gałązek, przytnij je na odpowiednią długość. Zrób to stopniowo - od najdłuższych do najkrótszych, aby uzyskać efekt choinki o stożkowym kształcie. Gałązki mogą być nierówne, co nadaje całości naturalny wygląd.

Wybierz jedną większą gałąź, która posłuży jako pień choinki. Może być nieco grubsza i dłuższa niż pozostałe. Przyklej ją do drewnianej podstawy, upewniając się, że jest stabilna. Jeżeli pień jest zbyt lekki, możesz go dodatkowo umocnić, wbijając w podstawę mały gwóźdź.

W tej ozdobie najważniejsza jest prostota, dlatego nie maluj jej dodatkowo ani nie dekoruj. Sama w sobie stworzy doskonały, świąteczny klimat.

fot. Choinka DIY z gałązek/Adobe Stock, Laszlo

