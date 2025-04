Strojenie choinki to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Zwyczaj przyszedł do polski z Niemiec na przełomie XVII i XIX wieku. Początkowo drzewka ozdabiano jedynie w Warszawie. Dziś jest to najważniejsza dekoracja świąteczna. Ubierano ją zawsze w Wigilię, wieszając na gałązkach ozdoby z opłatka, orzechy, pierniki, jabłka oraz świeczki. Z czasem pojawiły się na niej własnoręcznie wykonane ozdoby z papieru, słomy, wydmuszek jaj oraz z piór.

Jakie lampki choinkowe kupić?

Jeśli szukasz inspiracji do przyozdobienia swojego drzewka, zajrzyj do naszej galerii! W tym roku zachęcamy zwłaszcza do samodzielnego przygotowania ozdób choinkowych oraz sięgnięcia po ponadczasowe kolory świąt: czerwień, biel, złoto i srebro.

Ciasteczka na choinkę