Wanna wolnostojąca w małej łazience i w pokoju kąpielowym



Wanny wolnostojące zazwyczaj kojarzą się z dużymi przestrzeniami, urządzonymi w typie pokoju kąpielowego. Nic dziwnego – są niemal obowiązkowym uzupełnieniem tego typu aranżacji i pozwalają stworzyć we wnętrzu odpowiednik profesjonalnego salonu SPA.

Pasują tu zarówno ogromne monolity o fantazyjnych, asymetrycznych kształtach, stylowe retro wanny na stylizowanych nóżkach, jak i okrągłe balie z kamienia, drewna czy ze stali, wprowadzające do wnętrza nutę nieoczywistości i wyrafinowania. Ulokowane w centralnym punkcie łazienki ciekawie organizują całą przestrzeń, tworząc wyjątkowy, relaksujący klimat.

Ale stylowa łazienka z wanną wolnostojącą to nie tylko ta duża i przestronna! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, topowi producenci wanien proponują wygodne rozwiązania, które można wprowadzić również do mniejszej łazienki. Okazuje się, że nawet w małym mieszkaniu w bloku można stworzyć przyjemną oazę SPA. Co oczywiste, możliwości kreacji wymarzonego miejsca są tu bardziej ograniczone niż w przypadku wielkich salonów kąpielowych i trzeba pójść na pewne ustępstwa.

Pierwsze dotyczy samego modelu wanny. W małej łazience nie zmieszczą się duże wanny w kształcie koła czy kwadratu. Lepiej postawić tu na mniejsze wanny owalne lub prostokątne (o rozmiarze 150-160 cm) , z cienkimi brzegami, które nie zajmują cennych centymetrów powierzchni.

Drugie jest związane z wyborem lokalizacji. Wanna wolnostojąca w małej łazience nie może stanąć na środku pomieszczenia, bo zwyczajnie je przytłoczy i uniemożliwi komfortowe korzystanie z reszty wyposażenia. Lepszą decyzją będzie ustawienie jej w pobliżu ściany albo w rogu łazienki.

Trzecie dotyczy liczby akcesoriów i dodatków. W łazience w wersji mikro wszystko, co zbędne, musi zostać usunięte. Inaczej pomieszczenie będzie zagracone i nie pozwoli na prawdziwe odprężenie i relaks.

Łazienka z wanną wolnostojącą na poddaszu



Warto pamiętać, że wanna wolnostojąca pasuje nie tylko do klasycznie wydzielonych przestrzeni. Świetnie zaprezentuje się też na poddaszu. Przy aranżacji wnętrza ograniczonego skosami, trzeba jednak wykazać się większą uważnością i jeszcze dokładniej sprawdzić, gdzie można ją postawić. Pierwszym wyborem jest klimatyczne miejsce pod skosem. Wanna wolnostojąca może tam stanąć pod warunkiem, że ścianka kolankowa ma co najmniej 100-150 cm wysokości. Wtedy wchodzenie do wanny i wychodzenie z kąpieli będzie wygodne i bezpieczne – bez zahaczania głową o sufit.

Innym ciekawym miejscem dla wanny wolnostojącej jest centrum łazienki. To dobry wybór, jeśli pomieszczenie jest widne i przestronne. Pamiętaj, że wanna musi być położona tak, by nie ograniczać dostępu do innych części łazienki. Nie powinna utrudniać korzystania z łazienkowych sprzętów i swobodnego sięgania do półek i szafek.

Jak dopasować wannę wolnostojącą do stylu łazienki?

Wanna wolnostojąca jest bardzo wdzięcznym modelem, jeśli chodzi o aranżację. Bez trudu można ją dopasować zarówno do wnętrz utrzymanych w klimacie retro, jak i tych bardziej współczesnych – skandynawskich, boho, hiszpańskich, francuskich, nowojorskich czy nowoczesnych. Rynek jest tak obfity, że znalezienie idealnego egzemplarza nie powinno stanowić dużego wyzwania. Zwłaszcza, gdy szukasz w dobrych sklepach z wyposażeniem łazienek, jak lazienkaplus.pl. Tutaj znajdziesz najnowsze modele wanien wolnostojących o prostych i awangardowych kształtach i ciekawej kolorystyce. A jeśli będziesz mieć jakieś wątpliwości czy pytania, możesz skorzystać z fachowego doradztwa – wszystko w wygodnej formie online.

Łazienka z wanną wolnostojącą w stylu retro

Wanny wolnostojące są pierwszym wyborem przy aranżacji łazienek inspirowanych dawnymi epokami. Najchętniej sięga się tu po klaski gatunku – subtelnie wygięte wanny na stylizowanych nóżkach (np. w kształcie lwich łap) i wielkie stalowe balie. Ale świetnym uzupełnieniem klimatu retro są też proste monolity o łagodnych liniach lub z nieco wydłużonym zagłówkiem. Takie modele pasują zwłaszcza do łazienek, w których styl vintage został już wystarczająco mocno zaakcentowany innymi elementami wyposażenia. Dzięki łagodnej formie ładnie domykają klamrę kompozycyjną, nie dając efektu przeciążenia. Łazienka pozostanie lekka i świeża, nawet mimo wyraźnego ograniczenia przestrzeni.

Nowoczesna łazienka z wanną wolnostojącą



Monolity, pojawiające się sporadycznie w łazienkach retro, w nowocześnie urządzonych wnętrzach grają już pierwsze skrzypce. W minimalistycznych łazienkach najlepiej prezentują się proste bryły o opływowych kształtach, pozbawione wszelkich zdobień. We wnętrzach supernowoczesnych ciekawie wyglądają wanny wolnostojące z nietypowymi załamaniami, zwężeniami i asymetrycznymi wydłużeniami. Niekoniecznie muszą być białe. Jeśli lubisz kontrasty, a w łazience dominuje biel, postaw na wyrazisty model z szarego lub czarnego konglomeratu albo z akrylu imitującego marmur. Efekt wow gwarantowany!

Jaka bateria do wanny wolnostojącej?

Wybierając wannę wolnostojącą nie zapomnij o właściwym doborze armatury. Jaka bateria wannowa najlepiej się tu sprawdzi? Wszystko zależy od przyjętej stylizacji.

W łazience urządzonej w klimacie retro czy art déco świetnie zaprezentują się baterie wannowe stojące, z ozdobnymi kurkami do ciepłej i zimnej wody . Postarzane, w kolorze starego złota albo klasyczne – srebrne, białe lub czarne, doskonale skomponują się z retro wanną i podkreślą niebanalny charakter wnętrza. Modele utrzymane w duchu vintage, z dwoma kurkami, będą też dobrym uzupełnieniem wanny wolnostojącej w łazience inspirowanej wnętrzami francuskimi i nowojorskimi.

Nowoczesny charakter łazienki dobrze podkreślą designerskie baterie stojące o smukłej sylwetce i fantazyjnie wygiętej wylewce.

W łazience minimalistycznej, najlepiej postawić na baterie stojące o prostej, oszczędnej formie. Doskonale sprawdzą się tu też baterie podtynkowe. Dyskretne i eleganckie, subtelnie podkreślą klimat wnętrza, ale nie będą nachalnie rzucać się w oczy. Baterie podtynkowe są też najlepszym rozwiązaniem do niewielkich łazienek. Zajmują mało miejsca i nie dają uczucia przytłoczenia.

