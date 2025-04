Niekiedy bukiety wykonywane w kwiaciarni nie są szczytem florystycznych możliwości. Warto samemu kupić pęk ciętych roślin i stworzyć unikalny bukiet, np. w kształcie serca. to prostsze, niż się wydaje.

Reklama

Z okazji Dnia Mamy kwiaciarnie i stragany są oblegane. Bukiety czy to mieszanych, czy jednorodnych kwiatów są tego dnia przekazywane z rąk do rąk i często nie prezentują się oryginalnie. My proponujemy samodzielne wykonanie bukietu na ten wyjątkowy dzień. To może być dodatek do oryginalnego prezentu na Dzień Matki.

Do wykonania bukietu.w kształcie serca potrzeba:

dwie giętkie i sprężyste gałązki (np. wierzby),

sznurek,

13 róż lub innych kwiatów,

nożyczki.

Jak wykonać bukiet w kształcie serca

Oczyść gałązki i ułóż w kształt serca, zginając je w pół. Zwiąż sznurkiem. Zacznij komponować róże (lub inne kwiaty, które są stabilne) w symetryczny sposób zaczynając od zewnątrz: po każdej ze stron powinno się znajdować po 6 sztuk (razem 12), a 13 róża powinna znaleźć się na środku. Zwiąż sznurkiem i wstążką i... gotowe.

Reklama

Czytaj także: Najlepsze propozycje obiadów na Dzień MatkiWłasnoręcznie robiony prezent na Dzień Matki - inspiracjeSkompletuj mamie kosmetyczkę - subiektywny przegląd kosmetyków dla mam