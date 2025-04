Zastanawiasz się jak wprowadzić do mieszkania świąteczny nastrój? Nasze propozycje pozytywnie cię zainspirują.

Zieleń to podstawowa barwa królująca w bożonarodzeniowych stylizacjach. To do niej dobiera się dodatki w złocie, granacie, srebrze, fiolecie i czerwieni.

Jeżeli przechowujesz kartki świąteczne, to z całą pewnością znajdziesz w swojej kolekcji eksponaty godne uwagi. Zrób z nich dekorację, rozciągając na sznurze i mocując maleńkimi klamerkami.

Bombki, które nie zmieściły się na choince przydadzą się do dekoracji pozostałych pomieszczeń. Kilka włóż do stroika, inne do wieńca na drzwi. Możesz zrobić z nich również dekoracje do zawieszenia na poręczy schodów. W połączeniu z igliwiem, stanowią oryginalną alternatywę dla stroika.

W każdym domu są takie bombki, które jako jedyne ocalały z kompletu. Nie pozwól im zalegać w pudle. Wyłóż je do patery lub misy.

O tym, że bombki pasują nie tylko do choinki przekonaliśmy się już dawno. Powieś je w oknie lub na kompozycji z gałązek. Zimowa dekoracja będzie pięknie wyglądać również po nowym roku.

Kilka gałązek związanych ciasno tworzy prześliczne choineczki, idealne do postawienia w holu.

Krzesła dostały skrzydeł na samą myśl o świątecznym spotkaniu przy stole. Łańcuch z papieru możemy włożyć do przezroczystego naczynia.

Jeżeli nie wiesz czym ozdobić okno, polecamy śnieg w spray'u. Szablon z reniferkami i do dzieła.

Puste pudełka zapakowane jak prezenty stanowią świetną dekorację i rozbudzają dziecięcą ciekawość wśród wszystkich domowników.

