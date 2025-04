Blat kuchenny z koszem na odpady organiczne - krok po kroku

Obrana marchewka i cebula, pocięta w plastry cukinia – warzywa to nieodłączny element smacznej i zdrowej kuchni. Obierki i inne odpady organiczne wrzucamy oczywiście do odpowiedniego pojemnika. Czy nie byłoby jednak dużo wygodniej, gdyby był on wbudowany w kuchenny blat? Używając garnka lub kosza na śmieci oraz odpowiednich narzędzi możesz szybko i samodzielnie zamontować taki przydatny element w swojej kuchni. Potem wystarczy już tylko jeden ruch i wszystkie odpady wylądują prosto w pojemniku na kompost.

Reklama