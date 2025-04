Meble w salonie powinny odzwierciedlać charakter miejsca: być reprezentacyjne i eleganckie, z wysokiej jakości materiałów i zachęcać do przebywania w tym pomieszczeniu. W salonie zwykle przyjmuje się gości, więc jest to wizytówka domu. Białe meble są także niezwykle eleganckie. Jest to zarazem kolor trudny do utrzymania – kurz i zabrudzenia widać na nim szybciej, niż na innych. Czy warto inwestować w białe meble do salonu?

Białe meble do salonu – elegancka szlachetność

Białe meble to hit, który niezmiennie wiedzie prym już od dłuższego czasu. Niewątpliwie mają wiele zalet:

są eleganckie

idealnie nadają się do małych pomieszczeń, zwiększając optycznie przestrzeń

stanowią ozdobę samą w sobie

wspaniale pasują do minimalistycznych wnętrz

dają ogromne możliwości zmian wystroju i charakteru pomieszczenia, bez konieczności wymiany mebli

pozwalają na dowolną aranżację za pomocą dodatków: raz możemy stworzyć przytulne wnętrze, by innym razem wykreować surowy, nowoczesny wystrój.

Rozważając jednak zakup mebli do salonu w kolorze białym, warto przemyśleć kilka najważniejszych kwestii.

Meble do salonu w bieli – na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Wybierając meble trzeba mieć na uwadze przede wszystkim własne potrzeby i warunki w domu, a nie kierować się tylko tym, czy coś jest modne. Jeśli dzielisz dach z małymi dziećmi lub zwierzętami bezklatkowymi, utrzymanie białych mebli w czystości może być bardzo trudne, a ich wybór może przysporzyć więcej kłopotów, niż korzyści. Białe meble do salonu mają mnóstwo zalet, jednak nie można zapominać o niedogodnościach związanych z ich utrzymaniem w czystości. To właściwie jedyny, ale zarazem spory problem.

Pokrycie mebli – najważniejsza kwestia

Najważniejszy dla utrzymania estetyki białych mebli w salonie jest materiał, jakim są pokryte. Jeśli kanapy, krzesła czy fotele wykonane są ze skóry lub skóropodobnego tworzywa, codzienne przecieranie ich nie powinno stanowić problemu. Gorzej, jeśli są z materiału. Codzienne siadanie w ubraniach zewnętrznych, spożywanie napojów i posiłków, a także przemieszczanie się zwierząt może sprawić, że już po miesiącu nowe meble będą wyglądały na kilkuletnie…

Alternatywa do bieli dla małych powierzchni

Jeśli jesteś mieszkańcem niewielkiego lokum i białe meble do salonu to wybór ze względu na chęć dodania lekkości pomieszczeniu, pomyśl także o innych jasnych kolorach – odcieniach szarości, różu, beżu, żółtego, błękitnego…Meble w takich barwach również nadadzą jasności w salonie i każdym innym pomieszczeniu, jednak nie są tak trudne do utrzymania w czystości, jak te śnieżnobiałe!

