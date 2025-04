W domu przede wszystkim szukasz relaksu i odprężenia? A co powiesz na białą sypialnię? Taka aranżacja jest modna już od kilku sezonów i raczej nie zanosi się na to, żeby szybko przestała być trendy. Biały kolor to wypoczynek, czystość umysłu i spokój ducha. Nie bez powodu biel występuje zarówno w aranżacjach w stylu prowansalskim, jak i skandynawskim.

Reklama

Biała sypialnia jest również świetnym tłem dla innych kolorów. Pomimo że dominować może jasność i przejrzystość, warto dołączyć także mocne akcenty w wyrazistych barwach - poduszki lub zasłony świetnie przełamią biel i sprawią, że pomieszczenie nie stanie się zimne.

Pamiętajmy też, że w aranżacji warto użyć różnych odcieni białego. Biel bieli nierówna! Możemy bazować na śnieżnobiałym, śmietankowym, brudnej bieli, złamanej bieli, a także lekko przyżółconej. Dzięki temu wnętrze nie stanie się sterylne! Baw się też fakturami i wzorami - nie warto ich unikać. Puszysty dywan, ciężkie zasłony, futrzane poduszki... To wszystko idealnie sprawdzi się w białej sypialni.

Zebrałyśmy dla was najpiękniejsze białe sypialnie z Instagrama. Każda z nich jest zupełnie inna - zobaczcie ile pomysłów można mieć na to pomieszczenie!

7 pomysłów na modną sypialnię

1. W dziewczęcej wersji

Romantyczna, biała sypialnia z subtelnymi elementami w pudrowym odcieniu różu. Znajdują się w niej też dodatki w kolorze różowego złota. Przytulne wnętrze, łączące w sobie styl rustykalny z prowansalskim.

2. Ze zdecydowanym akcentem

Proste, bardzo minimalistyczne wnętrze z jednym zdecydowanym akcentem. My poroże zastąpiłybyśmy kolorowym obrazem, który prezentowałby się znacznie weselej. Może to jednak kwestia tego, że nie jesteśmy zwolenniczkami polowań...

3. Z wzorzystym dywanem

Tutaj jedynym kolorowym (chociaż mimo wszystko stonowanym) elementem jest wzorzysty dywan, kolorowa poduszka i szara komoda. Białe przedmioty nie są jednak nudne - to zabawa różnymi fakturami i odcieniami. Wzrok przykuwa piękny żyrandol!

Efektowne oświetlenie schodów

4. Biała sypialnia na poddaszu

Bielone deski na suficie i podłodze dają wrażenie nieograniczonej, rozświetlonej przestrzeni. Jasne kolory zawsze optycznie powiększają wnętrze, a ten efekt można dodatkowo spotęgować dzięki powieszeniu luster.

5. Prostota form

W tej sypialni wszystko jest białe i naprawdę proste. Jedyne barwne akcenty to błękitna firanka i... kolorowy telewizor.

6. Z nowojorskiego apartamentu

Niby trochę retro, ale jednak na wskroś nowocześnie. Ta biała sypialnia została przeniesiona prosto z nowojorskiego apartamentu. Co ciekawe, łóżko nie jest otoczone baldachimem, a futurystycznym... boxem.

7. Z rustykalną nutą

Centralny punkt każdej przytulnej sypialni stanowi wygodne łóżko, które aż zaprasza, aby w nim utonąć - i to na długie godziny ;-) Kuliste żyrandole od lat nie wychodzą z mody, a len w domu to zawsze dobry pomysł!

Reklama

Zobacz więcej pomysłów na aranżacje wnętrz