Jeśli znudziło ci się świąteczne drzewko w naturalnych barwach, postaw na białą choinkę. Pamiętaj tylko o kilku zasadach jej dekorowania.

Teoretycznie biel jest uniwersalnym kolorem, który nada wnętrzu elegancji w połączeniu ze złotem czy srebrem lub wyciszy krzykliwe barwy jak np. czerwień czy turkus. Czy zatem biała choinka pasuje do każdego wnętrza?

Niezupełnie. Jeśli twoje wnętrze z zasady jest eklektyczne, barwne i pozbawione kolorystycznej konsekwencji, białe drzewko może wyglądać dziwacznie. Bożonarodzeniowe drzewko w okresie świąt zawsze gra pierwsze skrzypce, a biała choinka wciąż jest niesztampowym rozwiązaniem.

Jeśli jednak marzysz o tym elemencie wystroju wnętrza na święta, to podpowiadamy, gdzie kupić dobrej jakości białe choinki, jak udekorować choinkę, by nie wyglądała tandetnie oraz czym kierować się przy zakupie takiego drzewka.

Zaczytując się we wnętrzarskich poradach dowiesz się, że biała choinka może dobrze prezentować się we wnętrzu minimalistycznym (nie mylić z rustykalnym czy skandynawskim) lub glamour. Zwłaszcza miłośniczki tego drugiego myślą o tym, by mieć w salonie sztucznie ośnieżone drzewko.

Biała choinka kojarzy się z pokrytym białym puchem lasem. Niektóre modele mogą być nawet skropione specjalnymi olejkami zapachowymi, by po otwarciu opakowania czuć było wilgoć leśnej, uśpionej na czas zimy ściółki. To prawdziwa magia! Ale co musisz wiedzieć, zanim ją kupisz?

Sztuczna choinka biała będzie dobrze wyglądać, jeśli będzie posiadać gałązki, które same poziomują się i układają w równych odstępach między sobą. Musi być gęsta.

Drugim istotnym kryterium jest materiał, z którego jest wykonana choinka sztuczna. Może to być polietylen (PE): jest miękki, odporny na zniekształcenia, temperaturę, wilgoć. Ma jednak i swoje wady - nie ma właściwości wypełniających i jest dość drogi w produkcji. Taka choinka będzie mieć filigranową budowę i dość wyraźne prześwity między poszczególnymi koronami.

Drzewka sztuczne wykonane z PVC (polichlorku winylu) zapewniają giętkość gałęzi oraz ich bujność. Sam materiał jest bardzo trwały i odpowiednio przechowywana choinka może służyć ci latami. Minusem jest nieprzyjemny zapach (rodem z marketu budowlanego).

Rozważ też choinkę na pniu: przyciąga spojrzenia i wygląda bardziej naturalnie. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę, czy do drzewka dołączono stojak na choinkę oraz czy montaż wymaga dodatkowych narzędzi.

Dekorowanie białej choinki wymaga ograniczeń kolorystycznych: wbrew pozorom białe gałązki nie są łatwym tłem dla ozdób. Jakie kolory będą współgrać z bielą drzewka?

Jeśli zależy ci na kolorystycznych akcentach, postaw na odcienie niebieskiego: granat będzie wyglądał elegancko, podobnie błękit czy szafir. Skoro drzewko jest białe, warto może odwrócić role i zawiesić zielone ozdoby? Butelkowa zieleń jest bardzo na czasie.

Fani kontrastów mogą pokusić się o czerwień czy nawet czerń. Taka choinka będzie prezentować się bardzo niestandardowo i nowocześnie - nie będzie pasować do tradycyjnego wnętrza.

Największą popularnością cieszy się połączenie srebra i złota z bielą. Taka biało-srebrna lub biało-złota choinka będzie wyglądała elegancko i biżuteryjnie. Nie przesadź z ilością dekoracji - naszym zdaniem, jeśli zdecydujesz się na białą choinkę wystarczy... zawiesić na niej lampki.

Choinka biała drewniana jest dekoracją samą w sobie, jest ekologiczna i trwała. Może być ozdobą przedpokoju czy kuchni. Jeśli nie masz miejsca w mieszkaniu, polecamy to rozwiązanie.

Jeśli zastanawiasz się jak samodzielnie zrobić białą choinkę, to ciekawą alternatywą, a zarazem prostym pomysłem, jest oprószenie gałązek choinki (sztucznej lub żywej) sztucznym śniegiem. To wydatek ok. 10 zł, a efekt może przejść twoje oczekiwania! Poza tym to świetna zabawa dla najmłodszych.

Choinki tworzone z desek, listewek czy papieru sprawdzą się we wnętrzach nowoczesnych, skandynawskich, industrialnych. Na takim (często samodzielnie wykonanym) drzewku można powiesić tradycyjne ozdoby choinkowe lub wykonane z filcu i papieru.

