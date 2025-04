Przyjemny w dotyku i chłonny ręcznik to podstawa po kąpieli czy prysznicu. Otuli i osuszy ciało, a jeśli jest ładny, będzie też przyjemnie wziąć go do rąk czy zaaranżować we wnętrzu łazienki. Teraz masz wyjątkową okazję kupić ręczniki z czystej bawełny w Pepco. Możesz tylko wymienić pojedyncze sztuki starych ręczników lub zafundować sobie albo komuś cały zestaw. Nie wydasz na to fortuny.

100% bawełny za kilka-kilkanaście złotych

W ofercie są ręczniki w 3 rozmiarach, co pozwala kupić dokładnie to, czego potrzebujesz – nieduży ręcznik do rąk, średni np. do osuszania włosów i duży – kąpielowy. Oto dokładne rozmiary i ceny:

30 cm x 50 cm – 6 zł za 2 sztuki (3 zł sztuka),

(3 zł sztuka), 50 cm x 90 cm – 9 zł ,

, 70 cm x 130 cm – 18 zł.

fot. Tanie ręczniki z Pepco - 2-pak/ materiały prasowe

Gdybyś chciała zafundować sobie lub komuś na prezent cały komplet, wyniesie cię to tylko 33 zł. To mniej niż kosztują zwykle pojedyncze sztuki średniego rozmiaru.

Wszystkie ręczniki wykonane zostały z miękkiej bawełny. Są też trwałe i dobrze znoszą wielokrotne pranie. Jeśli więc zauważyłaś, że twoje ręczniki są już mocno wysłużone, strzępią się na brzegach lub straciły fason, bez uszczerbku dla domowego budżetu teraz masz okazję je wymienić.

fot. Tanie ręczniki z Pepco: duży ręcznik/ materiały prasowe

Niska cena, ale dobra jakość i ładny wzór

Ręczniki wykonano splotem frotte, co sprawia, że w dotyku są one bardziej miękkie, ale co najważniejsze, tkanina świetnie wchłania wodę, szybko osuszając ciało, bez konieczności pocierania skóry.

Na obu krótszych brzegach jest dekoracyjny pas bez splotu frotte. Brzegi wykończone zostały płaską, dość mocną tkaniną, która pozwala zachować oryginalny kształt nawet po wielu praniach.

Do wyboru jest aż 5 kolorów w pastelowych, miłych dla oka tonach:

błękitu,

zgaszonej zieleni,

różu,

szarości,

beżu.

W każdym rozmiarze jest taki sam wybór kolorów, co pozwala tworzyć jednobarwne lub dwubarwne zestawy, np. zieleń z różem i błękit z szarością tworzą przy tych barwach wyjątkowo ładne połączenia.

Aby ręczniki uzyskały od razu maksymalną chłonność, najlepiej wyprać je przed pierwszym użyciem.

Ręczniki z Kik też warte uwagi

Całkiem niedrogie i podobnej jakości są obecnie też ręczniki w sklepach Kik. Atrakcyjna cena dotyczy np. zestawu ręczników dla gości, w skład którego wchodzą 4 sztuki o wymiarach 30 cm x 30 cm. Koszt takiego zestawu to tylko 9 zł. Do wyboru są 2 kolory: szary i ciemno-zielony.

Ręczniki mają naprzemienny splot frotte ze zwykłym tkaninowym, co daje efekt bardzo grubego i dekoracyjnego sztruksu.