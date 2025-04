Każdy, także nieduży balkon lub taras możemy urządzić wedle naszych potrzeb. Wystarczy, że potraktujemy go jako część mieszkania i jak najlepiej wykorzystamy przestrzeń, którą dysponujemy. Jak to zrobić? Wystarczy wyposażyć go w wygodne meble, ulubione kwiaty oraz kilka dodatków, które stworzą nastrojowe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Urządzanie balkonu i tarasu - wybór mebli

Urządzanie balkonu lub tarasu warto zacząć od wyposażenia go w praktyczne meble. Zarówno na dużej, jak i małej przestrzeni, bez problemu zmieścimy wygodne krzesła oraz stolik. To niezbędne akcesoria, dzięki którym stworzymy dodatkową część jadalnianą i wypoczynkową. W przypadku, gdy jesteśmy w posiadaniu jedynie kilku metrów kwadratowych, sprawdzą się stoły składane stojące lub mocowane do balustrady. Meble warto dodatkowo wyposażyć w kolorowe pledy, koce czy narzuty oraz poduszki, dzięki, którym balkon lub taras stanie się przytulnym i wygodnym miejscem relaksu.

Zielony ogród na balkonie

Nic tak nie wprawia w odpowiedni nastrój, jak widok na piękny ogród. Wystarczy kilka donic z kwiatami, warzywami czy ziołami, aby nasz balkon lub taras zamienił się w pachnący, przydomowy ogródek. Na mniejszych przestrzeniach idealnie sprawdzą się wiszące, przyczepiane do sufitu lub ściany kwietniki oraz donice z uchwytem na balustradę balkonu.

Fot. Fotolia

Urządzanie balkonu i tarasu - wybór dywanu

Łatwym oraz tanim sposobem na zniszczoną podłogę na tarasie lub balkonie jest zasłonięcie jej chodniczkiem. Zastosowanie tego triku nie tylko ociepli przestrzeń, ale również sprawi, że stanie się ona jeszcze bardziej „udomowiona”. Na zewnątrz najlepiej sprawdzą się dywany wodoodporne i łatwe w pielęgnacji.

Odrobina prywatności

Na balkonie czy tarasie warto wykorzystać lniane zasłony, moskitiery czy baldachimy. Nie tylko wypełnią one przestrzeń w ciekawy sposób, ale także ochronią przed słońcem i wiatrem. Pozwolą również na odrobinę prywatności w środku miejskiej dżungli.

Urządzanie balkonu i tarasu - nastrojowe dodatki

Dzięki pięknie pachnącym świecom oraz dekoracyjnym świecznikom, letnie wieczory na tarasie lub balkonie staną się jeszcze przyjemniejsze i bardziej nastrojowe. Dodatkowo, jeżeli podczas relaksu na świeżym powietrzu dręczą nas komary lub inne owady, możemy zastosować świece, które skutecznie je odstraszą. O odpowiednie oświetlenie doskonalą zadbają także lampki solarne, które zasilane są energią słoneczną.

Za pomocą prostych i niedrogich pomysłów przedstawionych przez ekspertów, możemy sprawić, że nasz taras lub balkon stanie się przytulnym i nastrojowym pomieszczeniem, w którym z przyjemnością spędzimy letni wieczór przy lampce winie, czy poranek przy filiżance herbaty.