Lampki cotton balls zdobyły w Polsce olbrzymią popularność. Oryginalny pomysł marki Cotton Ball Lights doczekał się niezliczonej ilości tańszych odpowiedników, które za znacznie niższą cenę możemy kupić nie tylko we wnętrzarskich sieciówkach, ale również znanych dyskontach. Niski koszt i uniwersalność sprawiły, że urocze, okrągłe lampki szturmem podbiły polskie domy. Cotton balls to światełka zamknięte w kolorowych, bawełnianych kulach. Świetnie pasują do każdego pomieszczenia, wiele osób dekoruje nimi również altanki czy zadaszone tarasy. Są dostępne w niezliczonej ilości barw. To również prawdziwy must-have, jeśli chodzi o aranżacje bożonarodzeniowe! Ich dużą zaletą jest to, że nie muszą być podłączane do kontaktu, dzięki czemu można naprawdę puścić wodze fantazji ;-)

Reklama

Specjalnie dla was zebrałyśmy pomysły na to, co zrobić z cotton balls. To inspirujące stylizacje z Instagrama!

1. W szklanym naczyniu

Umieść sznur cotton balls w szklanym, przezroczystym naczyniu i... już! Taki dodatek wygląda bardzo efektownie i z pewnością będzie przykuwać wzrok!

2. W pokoju dziecięcym

Pierwotnie cotton balls pojawiały się głównie w pokojach dziecięcych. Świetnie prezentują się np. rozwieszone nad łóżkiem, stolikiem lub przy biurku.

Czytaj więcej na temat cotton balls

3. Przy lustrze

Cotton balls pięknie prezentują się na ramie lustra. To ciekawe uzupełnienie toaletki lub dużego lustra w przedpokoju!

4. W kąciku sypialnym

Cotton balls przy łóżku to nie tylko dodatek dekoracyjny, ale również funkcjonalny gadżet, który może z powodzeniem zastępować małą lampkę nocną.

5. Rozwieszone pod sufitem

Dekoracyjne lampki prezentują się bardzo efektownie, gdy są rozwieszone pod sufitem. Jak widać, w tym przypadku warto postawić na wyraziste kolory!

6. Na balkonie

Cotton balls to idealny dodatek na balkon lub taras! Umili letnie wieczory i świetnie zastąpi świece przy romantycznej kolacji. Chociaż właściwie... Po co je zastępować, skoro mogą występować w duecie?

7. W dekoracji świątecznej

Urocze lampki to niezbędny element świątecznej dekoracji. Sprawdzą się lepiej, niż tradycyjne światełka - możesz je umiejscowić w dowolnym miejscu, nie przejmując się dostępem do prądu.

Reklama

Zobacz więcej pomysłów na aranżacje wnętrz