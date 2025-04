Aranżacje wnętrz z wrzosem to co roku przebój jesieni. Mała doniczka z tą subtelną roślinką to koszt zaledwie kilku złotych, a efekt wygląda naprawdę ciekawie - wrzosy pasują do każdego pomieszczenia i nie są wymagające. Nie trzeba ich często podlewać, a one i tak odwdzięczają się obfitymi kwiatostanami, które pięknie zdobią sypialnię, kuchnię, salon lub balkon.

Przejrzałam Instagram w poszukiwaniu najładniejszych aranżacji wnętrz z wrzosem. Większość z nich urzeka przede wszystkim swoją prostotą - roślinka ustawiona na toaletce lub kuchennym stole właściwie nie wymaga dodatkowej oprawy.

1. Kącik ze świecami

Aromatyczne świece zapachowe, kubek gorącej czekolady, piękne kwiaty, dobra książka i ciepły kocyk - tak wygląda idealny kącik do relaksu w jesienny wieczór. Wrzos wygląda najlepiej w białych doniczkach. To połączenie nawiązuje do popularnego stylu prowansalskiego.

2. Wrzos na toaletce

Wrzosy ślicznie prezentują się na toaletce. Autorka zdjęcia połączyła lustro w białej, ozdobnej ramie ze stolikiem w tym samym kolorze. Na fotce każdy szczegół jest przemyślany - nawet swetry pasują kolorystycznie do kwiatów. Prosto i pięknie!

3. W eleganckim wnętrzu

Na fotce wrzosiec w eleganckim i dostojnym otoczeniu. Jak widać, te rośliny wyglądają pięknie nie tylko w białych doniczkach! Wnętrza na zdjęciu zdecydowanie nie można określić jako prowansalskie, jednak ten duży okaz komponuje się z nim idealnie.

4. Wrzos w kąciku jadalnym

Jesienią wrzosy chętnie stawiamy na stołach zamiast ciętych kwiatów. To znacznie korzystniejsze rozwiązanie - prezentują się równie pięknie a są o wiele bardziej trwałe.

5. W koszyczku

Białe wrzosy są mniej popularne od fioletowych, ale wyglądają równie efektownie. Doniczka ustawiona w wiklinowym koszyczku, w towarzystwie lampionów, tworzy nastrojowy jesienny kącik.

6. Kwietnik ze starego krzesła

Na fotce wprawdzie nie jest przedstawione wnętrze mieszkania, ale ta inspiracja z powodzeniem może być wykorzystana w pomieszczeniu. Stare krzesło zyskało drugie życie i posłużyło jako oryginalny kwietnik! Chętnie ustawiłabym go na swoim balkonie.