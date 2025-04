Aranżację salonu warto zacząć od jego centralnego i najważniejszego jego punktu - od sofy. To właśnie jej wielkość i kolor determinować będą cały charakter wnętrza. Jeśli masz przestronny salon połączony z kuchnią i jadalną, warto postawić na wygodny, szeroki narożnik. Jeśli dysponujesz wyłącznie małym salonem w bloku, lepiej wybrać mniejszą sofę i dokupić niewielki fotel lub płaską pufę (która może służyć również jako stolik kawowy).

Jakie kolory wykorzystać przy aranżacji salonu? Najlepiej te, w których dobrze się czujesz - to w końcu tutaj spędzasz większą część czasu wolnego. Kontrastowe zestawienia bywają efektowne, ale wymagają wyczucia. Dlatego bezpieczniejszym wyborem będą harmonijne duety kolorystyczne.

Dobre efekty daje też poruszanie się w jednej gamie barwnej, np. beży, zieleni, ciepłych bieli. Polega to na tym, że np. ściany malujesz na jasny beż i dobierasz do nich kanapę i dywan w odcieniu o ton lub dwa ciemniejszym. W ten sposób powstanie salon monochromatyczny. Zawsze jest spokojny i elegancki.

Innym bezpiecznym rozwiązaniem jest wybranie jednej barwy dominującej na dużej powierzchni, np. jasna, pastelowa zieleń na ścianach i drugi kolor uzupełniający na mniejszej powierzchni, np. na obiciach mebli i zasłonach.

fot. Kolory do salonu/Adobe Stock, Dariusz Jarzabek

Nawet w najmniejszym salonie niezwykle ważne jest staranne rozplanowanie tego, co zawiśnie na ścianach. Mogą to być zdjęcia i grafiki eklektycznie zestawione w różnokolorowych ramkach.

Na ścianach w salonie świetnie będzie prezentował się również jeden, duży obraz (to opcja dla dużych pomieszczeń, te mniejsze może za bardzo przytłoczyć) albo 2-3 średniej wielkości (nie muszą być wtedy w ramach).

fot. Pomysły na ściany w salonie/Adobe Stock, Photographee.eu

Pomysłów na ściany w salonie jest nieskończenie wiele! Mogą to być również najzwyklejsze półki (np. zamontowane od podłogi do sufitu), na których poukładasz książki i wyeksponujesz ulubione bibeloty.

fot. Regał na ścianie w salonie/Adobe Stock, Vadim Andrushchenko

Popularność Netflixa sprawiła, że telewizor, zaraz po sofie, jest najważniejszym punktem salonu - warto przyłożyć się do aranżacji ściany, na której będzie się znajdował.

Telewizor może wisieć na ścianie albo stać na niskiej szafce. Jeśli to możliwe, powinien stać z dala od okna i nie na wprost okna, by odbijające się od monitora promienie nie utrudniały oglądania. Sofa powinna stać w odległości minimum trzech przekątnych ekranu. Jeśli zdecydujesz się telewizor przymocować do ściany, powinien wisieć około 100–110 cm nad podłogą (na specjalnym wysięgniku).

Świetną opcją jest wkomponowanie telewizora w wiszące półki i szafki, dzięki czemu staje się nieco bardziej niewidoczny i nie pełni pierwszoplanowej roli we wnętrzu, a ty zyskujesz sporo miejsca na przechowywanie drobiazgów.

fot. Aranżacja ściany TV/Adobe Stock, JRP Studio

Aranżacja oświetlenia w salonie to nie tylko żyrandol. Warto pomyśleć o kilku punktach świetlnych - jeszcze przynajmniej dwóch, aby stworzyć wyjątkowy, przytulny klimat.

Poza lampą wiszącą, jeśli salon jest duży, warto powiesić 2 żyrandole, powinna znaleźć się lampa stojąca, idealna do czytania książek oraz niewielkie kinkiety przymocowane do ściany, albo małe lampy ustawione np. na komodzie, które dają nastrojowy półmrok.

fot. Oświetlenie w salonie/Adobe Stock, lilasgh

Kuchnia połączona z salonem to coraz chętniej wybierane rozwiązanie - choć kuchnia kojarzy się z pomieszczeniem, w którym trudno utrzymać idealny porządek, to wcale nie musi tak być, że część kuchenna będzie psuła estetykę salonu. Przede wszystkim znajdź takie meble do kuchni i salonu, które będą do siebie pasować stylem i kolorem.

W otwartym salonie już nie tylko sofa jest najważniejszym jego punktem, ale równie ważny staje się blat roboczy i wyspa (jeśli zdecydowałaś się na opcję kuchni z wyspą). Warto pomyśleć o odpowiednim oświetleniu - nad blatem zamontować dające ciepłe światło lampki LEDowe, a nad wyspą dużą lampę wiszącą.

fot. Salon z kuchnią/Adobe Stock, 2mmedia

Salon może być całkowicie otwarty na kuchnię albo przesłonięty słupkiem, niską ścianką działową albo przeszkleniem.

fot. Salon z kuchnią i jadalnią/Adobe Stock, ostap25

Salon z aneksem kuchennym to idealne rozwiązanie dla małych mieszkań - pomieszczenie zyskuje wtedy przestrzeń i projektant większe możliwości aranżacyjne i pole do działania.

Podłoga w aneksie kuchennym i części wypoczynkowej salonu może być taka sama, np. z tych samych kafli lub paneli, ale można także przy szafkach kuchennych położyć terakotę, a w pokoju panele lub parkiet.

fot. Salon z aneksem kuchennym/Adobe Stock, Dinga

Osobną jadalnię, jak w dawnych pałacach i dworkach, mają tylko nieliczni. Obecnie bardzo często nie tylko w małych mieszkaniach, ale i w przestronnych domach salon pełni funkcję jadalni - prezentuje się wtedy elegancko i wytwornie, a pomieszczenie sprawia wrażenie większego niż w rzeczywistości.

Salon z jadalnią trzeba zaaranżować tak, aby kącik jadalniany, ze stołem i krzesłami nie utrudniał poruszania się, nie zasłaniał telewizora i nie ograniczał miejsca na meble wypoczynkowe.

Jeśli uznasz, że na duży wygodny stół brakuje miejsca, warto rozważyć zakup stołu składanego. Można go też zamówić u stolarza. Wtedy na co dzień możesz korzystać tylko z części stołu, a rozkładać go tylko na przyjście gości.

fot. Salon z jadalnią/Adobe Stock, Stock PK

Przy aranżacji salonu z jadalnią warto pamiętać o tym, że kuchenne fronty powinny pasować do stylu całego domu (przy kuchniach zamkniętych jest nieco większa dowolność). W aranżacji poniżej projektanci postawili na kuchnię w rustykalnym stylu w jasnych kolorach, co współgra z wnętrzami w całym domu.

fot. Salon z jadalnią/Adobe Stock, slavun

Salon na poddaszu jest niezwykle klimatyczny. Aby był funkcjonalny, starannie zaplanuj, gdzie będzie stać sofa, szczególnie wtedy jeśli ścianka kolankowa jest niska - być może najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie kanapy na środku pomieszczenia?

W tej aranżacji postawiono na biel, czerń i drewno. Wnętrze jest bardzo harmonijne, przestronne i przytulne.

fot. Salon na poddaszu/Adobe Stock, Christian Hillebrand

Jeśli poddasze jest dobrze doświetlone, świetnie prezentuje się również z dodatkiem koloru. W salonie na zdjęciu poniżej projektanci postawili na modny, wakacyjny turkus.

fot. Salon na poddaszu/Adobe Stock, Daniel Jędzura

Ciągle nie masz pomysłu na aranżację salonu? Zobacz kilka inspiracji, które możesz wykorzystać w swoich wnętrzach.

Ściana z cegły w salonie

Jest neutralna, a jednocześnie odmienia salon. Możesz wykorzystać cegłę w naturalnym kolorze, charakterystyczną dla stylu loft, albo pomalować ją np. na biało.

fot. Ceglana ściana w salonie/Adobe Stock, Stanisic Vladimir

Salon w wersji minimalistycznej

Ten niezwykle nowocześnie urządzony salon to idealna propozycja dla minimalistek. Nie ma w nim zbędnych przedmiotów ani mebli, a dzięki ciepłym odcieniom mebli i drewnianych elementów oraz podłogi, całość jest niezwykle przytulna.

fot. Salon w stylu minimalistycznym/Adobe Stock, Dariusz Jarzabek

Salon z artystyczną duszą

Salon to najważniejsze pomieszczenie w każdym domu. Warto, by odzwierciedlał twoje upodobania i zainteresowania. W tym salonie w loftowym stylu poza wygodną sofą, ustawiono skórzany fotel i leżankę. Na białych ścianach zawieszono intrygujące grafiki a nad wszystkim góruje oryginalna, loftowa lampa.

fot. Salon w loftowym stylu/Adobe Stock, victor zastol'skiy

Z atrapą kominka

Nawet w salonie w bloku możesz zaaranżować miejsce, które będzie przypominało kominek. W tym salonie w miejscu gdzie powinien palić się ogień, ułożono stos drewna. To świetny pomysł na urozmaicenie przestrzeni.

fot. Salon z atrapą kominka/Adobe Stock, rawpixel.com

Salon dobrze jest urządzić w takim samym stylu, jak reszta mieszkania. Zasada ta jest ważna zwłaszcza na małym metrażu. W dużym domu zróżnicowanie stylistyczne między pomieszczeniami mniej razi, a czasem bywa zaletą.

Ideałem byłoby urządzać salon w pokoju o powierzchni co najmniej 30 m kw. W bloku, zwłaszcza w niewielkim mieszkaniu, mamy zwykle pokój o powierzchni 15-20 m kw. Aranżacja małego salonu to wyzwanie, da się go jednak tak zaaranżować, aby spełniał wszystkie swoje funkcje - wydzielić kącik wypoczynkowy, jadalnię, ustawić telewizor, a nawet zmieścić meble do przechowywania zastawy, ubrań czy regały na książki.

Jak urządzić salon w bloku? Warto zacząć od wyboru gamy kolorystycznej - świetnie sprawdzą się jasne kolory np. pastele, ale wcale nie jest powiedziane, że w małym salonie nie możesz pozwolić sobie na jedną ciemną ścianę lub mocno wzorzystą tapetę.

Wybierz sofę dwuosobową i niewielki stolik kawowy. Za kanapą możesz zaaranżować miejsce do przechowywania. Znajdź miejsce na lustro, które optycznie powiększa przestrzeń. Wnętrze poszerzą i podwyższą również zasłony powieszone na karniszach hotelowych, czyli od samego sufitu.

fot. Aranżacja małego salonu/Adobe Stock

