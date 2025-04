Anioły to wyjątkowo wdzięczny motyw dekoracyjny. My proponujemy świąteczną dekorację w bieli, w której anioły będą motywem przewodnim. Choć za tradycyjne kolory świąteczne uznaje się zwykle czerwień, zieleń i złoto, biel także pasuje do świątecznej atmosfery. To kolor śniegu, czystości, elegancji i przede wszystkim obrusa, którym nakrywamy stół do wigilijnej wieczerzy. W połączeniu ze złotem nabierze dostojeństwa; srebrzyste dodatki będą przypominały o zamarzających kropelkach i soplach.

Do udekorowania wigilijnego stołu potrzebne nam są białe piórka, przezroczysta żyłka i aniołki. Skąd je wziąć? Anioły można kupić lub wykonać samodzielnie np. z mas plastycznych. Komu brakuje cierpliwości i talentu, może je wyciąć według gotowego szablonu z dość sztywnego, białego papieru. Papierowe aniołki mogą zawisnąć na choince, ale przydadzą się też na stole.

Wystarczy z tyłu dokleić do nich papierowe obrączki, żeby powstały oryginalne świeczniki. Bardzo efektowne są też anioły robione na szydełku. One także mogą ozdabiać różne części mieszkania. Na stole możemy je poustawiać między nakryciami. Każdy aniołek może też kryć karteczkę z życzeniami dla najbliższych.

Do stworzenia prawdziwie anielskiej dekoracji niezbędne są też białe piórka. Możemy poprzypinać je do brzegów obrusa, rozsypać między talerzami. niezwykle wyglądają jako zwieszająca się z sufitu dekoracja. Jak ją wykonać? Piórka przyklejamy uniwersalnym klejem do przezroczystych żyłek, które mocujemy na suficie. Żyłki są niemal niewidoczne, więc piórka będą robiły wrażenie unoszących się w magiczny sposób w powietrzu.

Warto do anielskiej dekoracji dopasować także opakowania świątecznych prezentów. Choć każdego roku w sklepach znajdziemy bajecznie kolorowe, wzorzyste papiery i torebki, ciekawe może być opakowanie wszystkich paczek w jednej tonacji kolorystycznej. Do naszej dekoracji najlepiej pasuje biel. By opakowania wyglądały efektownie, wybierzmy papier z połyskiem, matowy, perłowy i śnieżnobiały – im większa różnorodność, tym lepiej. Do opakowania przedmiotów o nietypowych kształtach przyda się też biała bibuła i błyszcząca folia. Możemy też użyć nietypowych materiałów do pakowania; pięknie wyglądają prezenty owinięte w biały tiul.

Do niektórych rzeczy, np. wazonów potrzebne mogą być rulony z tektury falistej. Oczywiście wszystkie prezenty ozdabiamy białymi kokardami. Teraz czas na aniołki. Mogą to być maleńkie, szydełkowe przywieszki przy każdej paczce. Cierpliwi mogą też pokusić się o własnoręczne wykonanie karnecików. Najprościej do odpowiednio przyciętych kartoników dokleić małe aniołki – można je przed świętami kupić w sklepach z artykułami dekoracyjnymi. Efektownie wyglądają też tekturki z naklejonym białym piórkiem – to ciekawe powtórzenie motywu z dekoracji stołu.