Jak zrobić aniołki z masy solnej

W okresie bożonarodzeniowym przepisy na dekoracje wykonane własnoręcznie, zwłaszcza te z udziałem dzieci, cieszą się dużą popularnością.

Zanim przystąpisz do lepienia figurek, musisz wiedzieć, jak zrobić masę solną. Wystarczą 3 składniki: mąka, sól i woda. Kiedy już je połączysz, od razu zabierz się do lepienia figurek - masa solna schnie dosyć wolno, jednak zrobienie aniołków z masy wymaga precyzji.

Aniołki z masy solnej wyglądają uroczo i wbrew pozorom łatwo je zrobić. Aby wykonać najprostsze figurki, nie musisz posiadać specjalnych umiejętności plastycznych, możesz skorzystać z gotowych wzorów i odrysować je na wcześniej rozwałkowanej masie solnej lub użyć foremek do ciastek w kształcie aniołka.

Proste anioły z masy solnej rozwałkowanej na grubość 4 - 5 milimetrów, wystarczy następnie odłożyć do wyschnięcia, a później pomalować lub ozdobić cekinami, brokatem lub watą. Aniołki z masy solnej to dekoracja niejadalna, jeśli więc wolisz przygotować z dzieckiem coś, co będziecie mogli później zjeść, zobacz jak zrobić domek z piernika.

Jeśli twoje anioły z masy solnej mają tworzyć girlandę, pamiętaj, by zrobić otwory na sznurek, lub wkomponować wieszaczek z drucika (jak na powyższym zdjęciu).

Figurki z masy solnej nie są zbyt ciężkie, jednak już figurki aniołków siedzących lub stojących niekoniecznie warto wieszać na choince, ponieważ gałązki będą uginały się pod ich ciężarem. Zamiast nich warto postawić wówczas na inne ręcznie robione ozdoby choinkowe.

Aniołki z masy solnej na prezent

Figurki z masy solnej to dobry pomysł na prezent świąteczny - gościom będzie miło, jeśli zobaczą je podczas Wigilii przy swoim talerzu.

Jednak figurki z masy solnej mogą być doskonałym prezentem na inne okazje - można je łatwo personalizować dodając daty lub imiona.

Aby dodać napis na aniołku z masy solnej, uformuj dodatkową "tabliczkę" np. w formie wstążki lub prostokątnej belki.

Napis na figurce z masy solnej możesz wykonać już po wysuszeniu anioła (zrobisz go cienkim pędzelkiem umoczonym w farbce) lub jeszcze w trakcie lepienia, za pomocą dłutka.

