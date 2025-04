Amarylis, nazywany czasem zwartnicą, to niezwykle dekoracyjny kwiat, który kwitnie najczęściej w miesiącach zimowych. Czasem zdarza się, że ponownie zakwita na przełomie wiosny i lata. Wymaga odpowiedniej pielęgnacji, ale sam w sobie nie ma dużych wymagań co do podłoża czy stanowiska.

Reklama

Spis treści:

Amarylis bardzo często nazywany jest zwartnicą, jednak są to dwa różne gatunki z różnych rodzin. Zwartnica dużo częściej kwitnie zimą, a dodatkowo ma większe kwiaty. Amarylis także może zakwitnąć na święta, ale potrzebuje dużo więcej uwagi i odpowiedniej pielęgnacji, aby do tego doszło.

Oba te gatunki mają bardzo podobny wygląd, zarówno jeśli chodzi o kwiaty, jak i łodygę. Mogą być żywoczerwone, różowe, białe lub łososiowe, a także dwubarwne - najczęściej jasne w środku i ciemniejsze na obrzeżach. Zarówno amarylis, jak i zwartnica, cieszą się w świątecznym czasie tak dużą popularnością, jak gwiazda betlejemska.

fot. Amarylis a zwartnica/Adobe Stock, EwaStudio

Amarylis występuje w wielu ciekawych odmianach. Różnią się od siebie one przede wszystkim barwą kwiatów.

Odmiany amarylisa z czerwonymi kwiatami:

Kimberley,

Michale Vasser,

Benfica,

Cape Town.

Odmiany amarylisa z białymi kwiatami:

Hathor,

Multiflora Alba,

Bill Richardson,

Southern Cross.

Odmiany amarylisa z jasnoróżowymi kwiatami:

Ian Black,

Johannesburg,

Stellenbosch,

Susan,

Karl King,

Mutablis Rosea.

Odmiany amarylisa z ciemnoróżowymi kwiatami:

Multiflora Rosea,

Parkeri,

Barbeton,

Major,

Rosea Superba.

Odmiany amarylisa z wielobarwnymi kwiatami:

Minerwa,

Dancing Queen,

Mount Blanc.

Uprawa amarylisa w doniczce nie jest trudna. Musisz jednak wiedzieć, jak i gdzie go posadzić, aby mógł dobrze się rozwijać i pięknie kwitnąć. Najważniejszy jest wybór doniczki - nie może być ona za duża. Amarylis znacznie lepiej czuje się, kiedy ma nieco mniej miejsca.

Jeśli chodzi o podłoże pod amarylis, powinno być ono lekkie i przepuszczalne, a także żyzne. Bardzo ważne jest zrobienie na spodzie warstwy drenującej, np. z keramzytu lub kamyków, aby cebula nie zgniła od nadmiaru wilgoci.

Podczas sadzenia nie wkładaj całej cebulki amarylisu do ziemi - ponad połowa powinna wystawać ponad warstwą ziemi. Ziemię dookoła delikatnie ugnieć i podlej lekko od razu po posadzeniu. Przez pierwsze tygodnie nie podlewaj rośliny zbyt obficie, gdyż mogłoby to doprowadzić do gnicia cebuli.

Amarylis powinien stać w jasnym, umiarkowanie słonecznym i ciepłym miejscu. Najlepszą temperaturą do wzrostu rośliny jest 20-25 stopni.

fot. Amarylis w wazonie/Adobe Stock, Nina

Kiedy amarylis przyjmie się w doniczce, możesz podlewać ją trochę mocniej, ale pilnuj, aby podłoże nie było zbyt mokre. Powinno być jedynie stale wilgotne. Kiedy zobaczysz, że roślina wypuściła pierwszy pąk, raz na 2 tygodnie warto dodać do wody płynną odżywkę do roślin kwitnących - nie tylko poprawi to kwitnienie, ale także przedłuży je i sprawi, że roślina wypuści więcej dekoracyjnych kwiatów.

W okresie wzrostu i spoczynku nawożenie nie jest konieczne. Kiedy amarylis zacznie kwitnąć, może wymagać nieco więcej wody.

Amarylis nie wymaga szczególnej opieki, doskonale radzi sobie sam. Musisz jedynie dbać o to, aby miał odpowiednio wilgotną glebę i słoneczne stanowisko. Jeśli zauważysz, że łodyga zaczyna przechylać się w stronę źródła światła, musisz regularnie obracać doniczką, aby amarylis stale był ustawiony pionowo.

W odpowiednich warunkach amarylis kwitnie przez kilka tygodni, czasem nawet ponad miesiąc. Aby mu to umożliwić, dbaj przede wszystkim o nawodnienie i temperaturę w mieszkaniu - roślina może gorzej kwitnąć, kiedy będzie jej zbyt ciepło lub za zimno.

Amarylis może zakwitnąć w danym sezonie po raz drugi, ale będzie potrzebować ok. 2-3 miesięcy regeneracji. W tym czasie zapewnij jej spokój, odstaw wszelkie nawozy i podlewaj ostrożnie. Nie możesz dopuścić też do przesuszenia rośliny.

Dlaczego amarylis nie kwitnie?

Jeśli amarylis nie kwitnie, oznacza to, że był źle pielęgnowany, a dokładnie nie miał kiedy odpocząć. Najczęściej jest tak, że po przyniesieniu i posadzeniu rośliny zaczyna ona kwitnąć, ale nie wypuszcza kwiatów ponownie. Oznacza to, że miała zbyt krótki lub źle prowadzony okres spoczynku.

Po przekwitnięciu musisz zostawić amarylis w spokoju, podlewać go nieco rzadziej i nie nawozić. Większą opiekę zapewnij mu dopiero, kiedy zobaczysz nowe pąki kwiatowe.

fot. Amarylis w doniczce/Adobe Stock, malkovkosta

Liście amarylisu po przekwitnięciu zaczynają żółknąć i schną. Wiadome jest, że twoim pierwszym odruchem będzie chęć usunięcia ich. Nie wolno jednak tego robić. Jest to naturalny proces i coś, czego nie powinno się przerywać żadną ingerencją.

Kiedy amarylis przekwitnie, stopniowo wchodzi w stan spoczynku i tzw. hibernacji. Kiedy opadnie ostatni kwiat (lub zostanie obcięty), zmniejsz częstotliwość i obfitość podlewania, ale dbaj o to, aby ziemia była zawsze lekko wilgotna. Kiedy zauważysz, że liście powoli usychają i żółkną, oznacza to, że amarylis wchodzi w stan spoczynku. Możesz wtedy całkowicie zaprzestać podlewania i pozwolić jej uschnąć.

Nie musisz jej jednak wyrzucać. Przenieś ją do chłodnego miejsca i pozwól jej odpocząć. Tak zahibernowany amarylis odbije w kolejnym sezonie i zacznie wypuszczać nowe, zielone pędy.

Reklama

Czytaj także:

Najpiękniejsze kwiaty do łazienki

Duże rośliny doniczkowe

Szkodliwe kwiaty, które masz w sypialni