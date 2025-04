8 sierpnia ruszyła akcja POKOCHAJ! w sklepie IKEA w Katowicach, której głównym celem jest promowanie adopcji bezdomnych zwierząt. Inspiracją dla projektu była inicjatywa HOME FOR HOPE, która do tej pory odbyła się w sklepach IKEA w Singapurze i amerykańskim Tempe w stanie Arizona. Partnerem IKEA Katowice jest Fundacja Przystanek Schronisko. Akcja POKOCHAJ! trwa do 30 września. W tym czasie w sklepie IKEA wystawione jest 31 podobizn psów i kotów. Więcej informacji na stronie www.pokochaj.org.

Zaadoptuj psa razem z IKEA

W czasie akcji POKOCHAJ! w sklepie IKEA stanęły naturalnych rozmiarów wydruki psów i kotów, które czekają na adopcję. Każdy z nich ma indywidualny profil na stronie akcji www.pokochaj.org, na który można wejść przez przeglądarkę lub skanując QR kod. Akcję promuje film dostępny na Youtube.

„Polskie schroniska są przepełnione, przebywa w nich już ponad 100 tysięcy zwierząt. Tylko część z nich doczeka się swojego nowego domu” - mówi Iwona Cięciwa z Fundacji Przystanek Schronisko. „Dlatego tak ważne jest, aby nie kupować psów i kotów, tylko adoptować, bo nawet najlepiej zorganizowane schronisko nie zastąpi im domu. Razem z IKEA zrobiliśmy już wiele w tym kierunku. Wierzymy, że akcja POKOCHAJ! sprawi, że tych pokochanych zwierzaków będzie więcej, a mieszkańcy Katowic zaangażują się co najmniej tak bardzo jak mieszkańcy Singapuru” - dodaje Iwona Cięciwa.

Są już pierwsze adopcje!

W Singapurze wszystkie psy, których podobizny stanęły w sklepie IKEA znalazły dom, a film z akcji obejrzało ponad 300 tysięcy osób. W Katowicach w ciągu tygodnia od rozpoczęcia akcji już siedem zwierzaków zyskało kochającą rodzinę!



„Nasi klienci przychodzą do IKEA aby stworzyć mieszkanie swoich marzeń. Mamy nadzieję, że uda nam się ich przekonać, że mieszkanie staje się pełne radości, kiedy pojawia się w nim pies lub kot” - mówi Agnieszka Chwastek - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju IKEA. „Z Fundacją Przystanek Schronisko współpracujemy już dwa lata i jestem pewna, ze nasza wspólna akcja okaże się podobnym sukcesem jak projekty w Singapurze i Stanach Zjednoczonych, a wszystkie zwierzaki znajdą kochające domy” – dodaje Agnieszka Chwastek.