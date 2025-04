Co zrobić ze zużytej lub uszkodzonej opony samochodowej? Przede wszystkim dokładnie ją oczyść. Możesz też usunąć lekko pozostałości bieżnika, aby była bardziej gładka. Oponę możesz dowolnie wycinać i wyginać, aby stworzyć dowolny kształt. Tak przygotowaną oponę zostaw w oryginalnym kolorze lub pomaluj, aby jeszcze bardziej dopasować do swojej przestrzeni. Dzięki temu możesz odnowić swój ogród, a starym oponom dać zupełnie nowe życie.

Spis treści:

Opona ma perfekcyjny kształt do tego, aby zrobić stabilny i designerski stolik do domu i ogrodu. Jeśli chcesz, aby miał bardziej estetyczny wygląd, owiń oponę jutowym sznurkiem. Wówczas stworzysz przyjemny dla oka mebel w stylu boho.

Możesz także zostawić ją w "oryginalnej" postaci i dodać nóżki oraz blat. Jeśli "stolik" ma pełnić jedynie funkcję dekoracyjną lub być wygodnym podnóżkiem ogrodowym, do środka opony wsyp ziemię i posadź mech albo trawę.

Blat stołu szybko zrobisz z kawałka płyty albo nieużytkowanej półki z innego mebla, np. szafy. Możesz zostawić ją w oryginalnym kształcie lub dociąć na okrągło.

fot. Co można zrobić z opony - stolik kawowy/Adobe Stock, AkeDynamic

Najpopularniejszą formą ponownego wykorzystania opon samochodowych jest przygotowanie kwietnika. Możesz ją w odpowiedni sposób pociąć, aby stworzyć ciekawy kształt "łabędzia", ale równie dobrze będzie wyglądać zwykła opona, pomalowana i wypełniona w środku ziemią. W ten sposób możesz przygotować nie tylko doniczkę, ale także całe rabatki albo skalniak.

Co można posadzić w oponie?

Najczęściej w oponie sadzi się bratki, aksamitki oraz stokrotki afrykańskie, a także inne kwiaty o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Możesz pokusić się także o posadzenie w niej większych roślin, a także ziół - w oponie świetnie będzie czuła się np. mięta.

fot. Co zrobić z opony do ogrodu - doniczki/Adobe Stock, mtatman

Idąc za ogrodowym ciosem, możesz wykorzystać oponę także do stworzenia ciekawej aranżacji ogrodu. Zamiast wypełniać ją w środku ziemią, sięgnij po ozdobne kamienie i użyj do stworzenia niewielkich schodków w ogrodzie albo otocz domowe oczko wodne.

W ten sposób możesz też zaaranżować opony na kwietnikach, rabatkach i skalniakach. Po prostu nie sadź w nich kwiatów, ale włóż do środka ozdobne elementy.

fot. Jak wykorzystać zużytą oponę - dekoracja do ogrodu/Adobe Stock, ProMicroStockRAW

Podobnie, jak w przypadku stolika, opona świetnie sprawdzi się także w formie siedziska. Możesz wzmocnić ją płytą drewnianą lub drewnopodobną, a następnie przymocować na wierzchu miękką poduchę. Świetnie sprawdzi się także gruba, wytrzymała siatka lub sznur, ułożony w kształt szachownicy.

Jeśli chcesz, aby siedzisko było wygodne, możesz dodatkowo owinąć je materiałem, szczególnie z góry, a także dodać oparcie, które zrobisz z drugiej opony albo... starego siedzenia samochodowego.

fot. Co zrobić ze starej opony - siedziska/Adobe Stock, Saurav

Kto nigdy nie huśtał się na oponie? To prawdziwy hit dzieciństwa, dlatego jeśli masz do dyspozycji starą, ale wciąż w miarę sprawną oponę, wystarczy, że zawiesisz ją na wytrzymałym, mocnym sznurze i przymocujesz do grubej gałęzi drzewa.

Tak przygotowaną huśtawkę możesz dodatkowo pomalować, aby jeszcze lepiej dopasować ją do stylu ogrodu. Świetnie będzie wyglądać też owinięta sznurkiem jutowym. Huśtawka może "wisieć" pionowo albo w poziomie - dzięki temu będzie można na nie wygodnie usiąść.

fot. Huśtawka ze starej opony/Adobe Stock, Caseyjadew

Jeśli chcesz, aby twoje zużyte opony nie tylko było praktycznie, ale też zdobiły ogród ciekawymi kolorami, możesz je pomalować. Najlepiej sprawdzi się do tego farba olejna - jest ona odporna na deszcz i niskie temperatury, a dodatkowo dzięki swojej gęstej konsystencji wchodzi we wszystkie zakamarki i dokładnie je pokrywa.

Farba powinna schnąć ok. 24 godziny, zanim przejdziesz do kolejnych czynności. Pamiętaj, aby zapewnić jej odpowiedni przewiew.

