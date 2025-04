Produktów tego szwedzkiego giganta nie trzeba przedstawiać - świetnie zaprojektowane, niedrogie i spakowane tak, że z łatwością zmieszczą się w aucie.

Reklama

Ale czy zastanawiałyście się kiedyś, które produkty IKEA sprzedają się najlepiej? Które najczęściej znaleźć można w polskich (i nie tylko) domach i mieszkaniach?

Regał BILLY

Regał jest prosty, minimalistyczny - idealny do małego salonu. Podstawowa wersja to ta o wymiarach 80x202 cm i kosztuje od 159 złotych do 259 zł (biała wersja jest najtańsza).

Regał dostępny w kilku wariantach kolorystycznych: brązowy w okleinie jesionowej, jasny w okleinie brzozowej oraz ciemny w okleinie czarnobrązowej.

fot. Regał BILLY/Materiały prasowe

Fotel POANG

Fotel dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych - poza kultowymi szarościami i beżami, kupisz również wersję czarną lub wzorzystą.

Rama fotela wykonana z giętego drewna klejonego warstwowo, co zapewnia wygodną sprężystość. Wysokie oparcie zapewnia wygodne podparcie karku. Fotel kosztuje 269 zł do 419 zł w zależności od rodzaju tapicerki.

fot. Fotel POANG/Materiały prasowe

Łóżko MALM

Łóżko MALM występuje w wielu wersjach - jedną z najchętniej wybieranych jest ta z pojemnikiem na pościel. Dostępne jest w kilku szerokościach: 90, 120, 140 i 160 cm. w cenach od 429 zł do 1199 zł. Do wyboru masz 4 warianty kolorystyczne.

W kolekcji MALM znajdziesz nie tylko łóżka, ale również szafki nocne, komody, biurka czy szafy.

fot. Łóżko Malm/Materiały prasowe

Regał Kallax

Najlepiej prezentuje się w skandynawskich, minimalistycznych wnętrzach. To również niezastąpiony mebel do pokoju dziecięcego. Regał Kallax dostępny w kilku konfiguracjach - od niewielkich, składających się z 2 segmentów po te z 16, a nawet 20 przegródkami. Najdroższa wersja kosztuje 499 zł.

To jeden z tych mebli, które da się aranżować na wiele sposobów (można do nich dokupić różnego rodzaju kosze i drzwiczki, które ułatwiają przechowywanie drobiazgów). Szukasz inspiracji? Zobacz metamorfozę komody z IKEA!

fot. Regał KALLAX/Materiały prasowe

Stolik LACK

Nieśmiertelny stolik LACK, który (podejrzewamy) ma w domu dosłownie każdy. Idealny do niewielkich wnętrz (w dużej mierze salonów w blokach), śmiesznie tani i dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

Bywa w promocji i wtedy można go kupić za 19 złotych (jego regularna cena to 25 zł).

fot. Stolik LACK/Materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

4 kwiaty z IKEA, które oczyszczają powietrze

Ta poduszko-kołdra z IKEA odmienia życie!

Ten dodatek z IKEA za 4 zł to hit Instagrama