Łazienka loft, czyli w stylu industrialnym opiera się na ciemnych, stonowanych kolorach - dominująca jest czerń, ale pojawia się także szarość, biel oraz butelkowa zieleń. Całość urozmaicona jest drewnem, przeszkleniami i wszechobecnym metalem.

Jednym z najważniejszych dodatków do łazienki w stylu loft jest okrągłe lustro, które nierzadko zajmuje nawet całą ścianę. Oprócz tego pojawiają się nowoczesne, metalowe lampy, pojemniki i koszyki.

Łazienka industrialna z drewnem

W tej łazience połączono ze sobą tylko dwa kolory - biel i czerń, który urozmaicono drewnem - płytki imitujące drewno pojawiły się na dwóch ścianach - od podłogi do sufitu. W kontraście do nich pojawiły się heksagonalne kafelki - na ścianach i podłodze.

Świetnym zabiegiem jest wykorzystanie ich również przy brodziku prysznica, dzięki temu całość jest spójna.

fot. Łazienka industrialna z drewnem/Adobe Stock, denisismagilov

Łazienka w loftowym stylu czerń i drewno

To łazienka dla miłośników czerni. Na ścianie wykorzystano wąskie płytki, które ułożono jak parkiet - w jodełkę. Ciemną ścianę urozmaica okrągłe lustro w złotej ramie.

Czarna jest również armatura - matowa wanna i umywalka oraz wisząca szafka z szufladami. Na podłodze pojawiły się płytki, które imitują drewno, taki zabieg bardzo ociepla wnętrze.

fot. Czarna łazienka loftowa z drewnem/Adobe Stock, peshkov

Łazienka w loftowym stylu w szarościach

W tej łazience króluje szarość. Szare są ściany, podłoga, meble i dodatki. Jedynymi jasnymi elementami są wanna i umywalka.

Ciekawym punktem wystroju tego wnętrza jest niezwykle oryginalny panel na ścianie oraz szafka w nieco rustykalnym stylu. Ten misz-masz sprawia, że uzyskujemy wyjątkową i unikalną aranżację.

fot. Loftowa łazienka w szarościach/Adobe Stock, onzon

Mała łazienka w loftowym stylu

Płytki heksagonalne to świetnie rozwiązanie na ścianę (lub podłogę) do niewielkich i małych łazienek (dobrze sprawdziłoby się również lastryko i marmur, albo jego imitacja). Wzorzyste płytki połączono z gładkim, jasnoszarym gresem oraz białymi ścianami.

Najlepszym rozwiązaniem do małych łazienek w stylu loft jest prysznic bez brodzika, z przeszkleniem, które „nie zabiera" optycznie przestrzeni. Jeśli chcesz, by łazienka wydawała się na większą niż w rzeczywistości, zastosuj te same płytki na podłodze i suficie.

fot. Mała łazienka w stylu loft/Adobe Stock, Dariusz Jarzabek

Łazienka w stylu loft czarno-biała

Industrialna łazienka może mieć swoje jaśniejsze oblicze. Świetnie sprawdza się połączenie bieli i czerni - na ścianie zastosowano białe płytki cegiełki, a na podłodze szalenie modną szachownicę.

Czarne są również dodatki - szafki i półki, armatura oraz rama lustra. Dzięki zielonym roślinom w doniczkach, wnętrze staje się cieplejsze i bardziej przytulne.

fot. Czarno-biała łazienka loftowa/Adobe Stock, Photographee.eu

