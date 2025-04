Jeśli zdarza ci się odwiedzać sklepy IKEA z dziećmi, wiesz doskonale, że jest w czym wybierać. Maskotki, zabawki edukacyjne, przybory dla ucznia, a nawet meble cieszą się ogromnym powodzeniem.

Urządzając pokój dziecięcy trzeba zadbać o właściwe oświetlenie. Przydadzą się lampka na biurko i lampa sufitowa. Całości dopełni dekoracyjne oświetlenie w ciekawym kształcie i kolorze pasującym do pokoju malucha lub starszaka.

Lampy z Ikei nie są drogie, a po zaświeceniu dają niesamowity efekt dekoracyjny. Zobacz, jakie nowości znalazły się w ofercie.

Lampa ścienna UPPLYST - Ikea

Ta ledowa lampa ścienna daje przyjemne, delikatne światło. Nie razi w oczy, nie nagrzewa się, jest bezpieczna dla dzieci.

Lampa w kształcie motyla została wykonana z bezpiecznych, atestowanych materiałów, nie posiada ostrych krawędzi.

Lampa dekoracyjna UPPLYST kosztuje 59,99 zł, pamiętaj, by po zawierzeniu przymocować kabel do ściany. Jej wymiary to 28 x 27 x 9 cm.

Dobrze wygląda na ścianie nad łóżkiem, może służyć jako lampka nocna - szczególnie przydatna dla dzieci, które nie lubią zasypiać w całkowitej ciemności.

fot. Materiały prasowe

W serii UPPLYST znajdziesz także inne kształty i kolory: chmurki, liście, kwiatki czy serca. Możesz kupić je stacjonarnie lub przez internet.

Lampa sufitowa SOLHEM - Ikea

Wśród nowości znalazłyśmy także lampę w kształcie słońca. Lampa dobrze sprawdzi się w roli głównego oświetlenia pokoju dziecka. W środku należy zamontować 2 żarówki ledowe E27.

Średnica lampy to 25 cm, od sufitu będzie zajmować jedynie 13 cm, więc dobrze sprawdzi się tam, gdzie wisząca lampa mogłaby okazać się zbyt duża.

Lampa SOLHEM kosztuje 59,99 zł. Jest wykonana z tworzywa polipropylenowego, w pełni bezpiecznego do stosowania w pokojach dziecięcych. Jak zapewnia producent: montaż jest wyjątkowo prosty.

fot. Materiały prasowe

Lampa ścienna BAGAREN - Ikea

Po tej nietypowej lampie w kształcie kierunkowskazu można... malować. Lampę warto więc zamocować na wysokości, do której bez problemu sięgnie starsze dziecko.

Pisaki znajdziesz w dziale z zabawkami i przyborami.

Lampa ścienna widoczna na poniższym zdjęciu kosztuje 99,99 zł.

fot. Materiały prasowe

