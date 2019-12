STYL SKANDYNAWSKI: kuchnia w stylu skandynawskim i inne

POPRZEDNIA

1 z 4

NASTĘPNA fot. Fotolia

We wnętrzu w stylu skandynawskim mogą znaleźć się tapety - najlepiej jednak, by były one jednokolorowe. Powinny za to posiadać ciekawy, przykuwający wzrok detal - na zdjęciu są to maleńkie gwiazdki.

Pokój dziecięcy zaaranżowany w tym trendzie nie musi koniecznie być biały. Zaleceniem jednak są jasne kolory, które odbijają światło i optycznie powiększają przestrzeń. Ściany powinny stanowić tło dla innych przedmiotów.

Ilość ozdób jest mocno ograniczona, co nie znaczy że nie ma ich wcale. W pokoju dziecka dekoracje są jak najbardziej wskazane - nie mogą jednak przytłaczać. Jak widać, również w tym wnętrzu dominuje drewno.

Głosuj w naszym pojedynku: styl skandynawski kontra art deco