Sielankowy wystrój wnętrz

Codzienny pośpiech charakterystyczny dla życia w dużym mieście może powodować stres. Aby tego uniknąć, warto stworzyć we własnym mieszkaniu przestrzeń będącą oazą, ucieczką od miejskiego zgiełku.



Dekoria.pl prezentuje proste rozwiązania, które pozwolą poczuć sielankowy klimat w każdym wnętrzu.

Bezpretensjonalny, pełen ciepłych, pastelowych barw styl sprawi, że nawet surowe wnętrze nabierze uroczego wystroju. Pomieszczenie dopracowane w każdym szczególe pełne jest drobnych dodatków. Białe meble o prostych formach charakteryzują minimalne zdobnictwo, doskonale komponując się z motywem kwiatowym obecnym na dekoracyjnych tkaninach.

Urządzając wnętrze w sielankowym stylu warto zacząć od przemalowania ścian na biało. Ważne by pomieszczenie było przestronne i pełne życia. Kiedy wybierzemy już meble, bądź odnowimy dotychczasowe malując je na jasne, pastelowe kolory, dodajmy wnętrzu odrobiny życia. Doskonałym sposobem jest wykorzystanie we wnętrzu gładkich, lub zdobionych delikatnym motywem florystycznym tkanin. Wystrój dopełnimy rozkładając w całym pomieszczeniu kwiaty - najlepiej świeże, cięte, które wprowadzą do mieszkania ciepły nastrój.

Kolekcją doskonale wpisującą się w sielankowy wystój wnętrza jest Taffeta Dekorii. Pastelowe kolory materiałów wykorzystane do uszycia poduszek, rolet, czy zasłon nadadzą pomieszczeniu delikatnego wyglądu. Hiszpańskie tafty, niezwykle miękkie i z delikatnym połyskiem, dodadzą wnętrzu subtelnego i eleganckiego wystroju. Uniwersalne materiały doskonale skomponują się z całościowym wystrojem, podkreślając gustowny charakter pokoju.

Wyrafinowane, a jednocześnie niezwykle ciepłe i rodzinne wnętrze w sielankowym stylu będzie alternatywą dla wszystkich osób odcinających się od miejskiego charakteru mieszkania. Tak urządzone mieszkanie stanie się azylem, miejscem odpoczynki i relaksu.