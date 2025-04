Zwykła mikrofalówka? Już nie! Modele Samsunga zaskoczą cię swoimi możliwościami

Chrupiące mięso smażone bez tłuszczu, do tego dziki ryż i warzywa z grilla? Na deser ciasto w filiżance lub chrupiąca przekąska z owocami? Proszę bardzo! A może jogurt własnej roboty i świetnie wyrośnięta drożdżówka? Nie ma sprawy! Co wolisz, co lubisz, co ci się tylko zamarzy! I to wszystko tylko z jednego urządzenia.